當記者見到台商何至碩時，他剛為自己的兩家餐飲店申請到個體工商戶執照。

疫情之下，何至碩「逆勢」跨界創業。他說：「有人開始看衰中國的經濟，但我認為，如今仍然是中國經濟、中國餐飲行業的最好時刻。大陸疫情防控措施科學得當，經濟長期向好的基本面沒有改變，這是所有中國人發展的底氣和信心。」

生於台灣台南的何至碩祖籍在安徽廬江，早在2009年便到合肥投資興業。「登陸」前，他已在台灣餐廚垃圾處理行業摸爬滾打20多年。

2010年起，大陸逐步推進城市餐廚廢棄物資源化利用和無害化處理，讓他看到在大陸發展前景廣闊。兩年後，他將台灣成熟的垃圾閉環處理工藝帶到合肥，一幹就是十年。

「不誇張地說，我們做的是一項新興項目，關乎千家萬戶，造福子孫後代。」

何至碩說，合肥廚餘垃圾處理的歷程是大陸廚餘處理事業發展的縮影，是廚餘垃圾收集處理全流程從粗放走向細化、從試驗階段走向成熟處理階段的真實寫照。

十年來，合肥在政策、法律法規的制定和宣導等方面做了大量工作，讓廣大市民和商戶瞭解和理解垃圾分類，以及廚餘垃圾無害化、減量化、資源化的必要性。至2021年，合肥已實現垃圾分類全程閉環，未來將規劃選址建設5座廚餘垃圾處理廠，預計到2025年餐廚垃圾處理能力1100噸/日，廚餘垃圾處理能力1700噸/日。

其間，何至碩的事業也可謂蒸蒸日上——他的公司在安徽省內皖中、皖南、皖北共開展三個餐廚處理項目，日處理餐廚垃圾量200餘噸，已累計處理合肥市區餐廚垃圾35萬餘噸。這個擁有24項專利的公司已取得高新企業認證、ISCC認證……

他認為，對兒童的教育和宣導力度尚需加大，通過孩童影響其家人，假以時日，大陸地區的垃圾分類事業一定會越來越好。

在合肥工作、生活，何至碩最大的感受是長三角地區省際交通、安徽省內交通日新月異。因工作需要，他經常往返於昆山和合肥，從2009年一天三班動車，到如今高鐵「公交化」，像他一樣長期各地奔波的台灣同胞獲得了便利。

何至碩說：「合肥市區的高架橋把空間時間都拉近了，我在外出的時候偶然發現又有新的路橋開通，便捷的城市高架路讓我更加喜歡這座城市。」

讓他更喜歡這座城市的原因還有一系列惠台措施。他鄭重地向記者展示剛領到的個體工商戶執照，說道，惠台措施讓台胞台企有實實在在獲得感，為台胞在大陸築夢圓夢提供了有力支持。

「對於台灣年輕人而言，與大陸發展同頻會有更廣闊的天地。」他希望更多台青放眼大陸，到大陸來親身感受和經歷，把握大陸發展的時與勢，為自己創造更多機會。（趙強、儲瑋瑋/中新社記者）

（本文來源：中國新聞網）