本案於1947年11月12日在洛杉磯聯邦法院開庭審判，由於上半年（1947年4月30日）駐德美軍偷竊德國皇室珠寶的宣判曾經喧嚷一時；社會大眾記憶猶新，因而美國媒體對此案爭相報導。同時司法部和軍方也高度重視；聯邦調查局以及War Department（戰時的國防部）都派有代表在法院全程旁聽。中華民國駐洛杉磯總領事江易生以及中央社也派人旁聽。江易生開庭前曾經私下向當地華僑透露：中、美雙方花了很多的人力與資源偵辦此案，發掘出很多對被告不利的罪證。

不同於一般返鄉軍人的有限財力，艾文思卻得以用重金聘請了美國最有名的律師，和檢方展開了一場近半年的司法攻防戰。

為期大約3周的審判程序如下：開庭後第一步就是挑選陪審團員，一共要挑選12位。選好後就開始第二階段長達2、3周的聽證；由檢察官和被告律師對被告及證人提出交叉質問，中間各方也適時的提出證據。最後第三階段就是由陪審團根據證詞以及證據投票；決定有罪或是無罪，若有罪，再由法官決定刑期。總計前後兩次的審判，陪審團員都是白人中產或藍領階級，其中有一名剛回國的退伍軍人，及一名二戰軍人遺孀，這些因數都對被告有利。

第一次審判一共進行了兩周，一直到1947年11月25日才結束。陪審團經過長時間的討論，卻無法做出一致的結論，投票結果是；9（有罪）：3（無罪），法官因而宣布流審，並將被告交保金減為5000美金。檢方不服，決定提案再審，並於1948年4月2日重新開庭，結果3周後，1948年4月23日，又是以流審告終；10（有罪）：2（無罪）。這次雖然法官仍然同意再審，但是司法部一方面沒有把握可以翻盤，另一方面也不堪費用的負擔，因而於數日後宣布放棄此案，被告無罪開釋。

在這場攻防戰中，被告在庭上做證時所捏造出來的情節：低劣、荒謬與漏洞百出，完全顛覆了一般人對美國軍官的印象。而被告律師在攻擊所有東方證人時，利用赤裸裸的民粹和種族主義，更讓人看出了民主社會的無情與無奈。但另外一方面，檢方所邀請的中、美、日三方證人，在庭上的證詞卻合情合理、有高度的一致性；將案情的真相完整的勾勒出來。而美軍為了將被告繩之於法，調查的力度與細節，再再看出他們的決心。

這件案子經歷了兩次審判，都因陪審團無法達成共識，而由法官宣告流審；結果雖出人意料，但又不令人意外。

1948年4月14日法官在第二次審判結束後有以下的評論 ：

我瞭解政府在此案的兩次審判上已經耗費了巨資，我們勢必要再重審一次，但這要由你們政府部門來做決定。」

11天後後，1948年4月23日，檢察官宣布放棄第三審的機會，而做了以下的評論：

「關於這件美國政府控告艾凡思的案子，司法部決定撤回此案 （dismissal）。本案已經審判過兩次，每一次都耗費了3周的時間。我們也不認為再一次的審判會有不同的結果。

基於我個人的經驗以及本案的證據，我實在很不情願撤銷告訴。我瞭解由於檢方所邀請的證人，客觀上已經造成檢方在這件案子上的弱點 （weakness）。但我要公開的講，我不認為被告是無罪的，但是我也極度的懷疑：再度重審會達成被告有罪的共識。同時，將多位證人繼續留在美國所需要的開銷，也是我決定撤回此案的原因之一。」

開庭前，艾文思對於黃金案的自白及口供就已經有兩種版本，其中前後細節有多處不同，甚至互相矛盾；而審判中的供詞又多處變更，下一期的內容會根據艾文思的3種版本整理而成。

對於整個案情，艾文思版本的主軸就是：中國方面經由他，分兩次接收了所有的8箱黃金，並由葛敬恩的祕書鄭南渭託他直接或轉託同事乘出差之便，帶到上海，再交由他們事前布置好的當地官員（黃在義）換成美金，帶回到台灣。所以黃金的主人是中國政府，艾文思只是幫他們托運，並收了一些禮金，完全沒有觸犯美國的法律。

為了這套說法，他必須捏造一些故事來解釋他如何將其中的4箱交給長官公署，又如何受託於鄭南渭，到上海販金換匯。因而，經過數次改變的說法，他對全案的敘述和其它證人有很大的出入；在時間、地點上也有許多差別。讀者不妨對照著看，會查覺到不少的破綻。我們同時也可以看到：艾文思在細節上，著實花了一些心思；為他的敘事作了鋪陳，也編造了許多與歷史不合的細節。

【未完待續，炳文專欄每周五刊出】

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