俄羅斯於今年2月24日入侵烏克蘭，原本以為是一場很快就會結束的戰役，但在雙方代理人的介入，包括歐美在資源、民兵的背後協助烏克蘭；以及中國、印度、東南亞等國家趁機購買廉價石油、糧食的隱形支援。加上目前缺乏有實力又可說服雙方的國家介入協調之下，戰事的長期化恐怕很難避免。

在戰爭過程中，歐美對俄國的石油禁運、凍結俄羅斯的外匯資產和俄羅斯政府友好的巨富資產，以及將俄羅斯逐出歐美的SWIFT清算體系下，這個史無前例的經濟制裁，也為未來全球的分裂、產生二元或多元的經濟體系埋下導火線。

而在對俄石油禁運、經濟制裁的過程中，歐盟國家就有若干反對的意見，包括匈牙利、塞爾維亞反對加入制裁，東南亞國家、沙烏地阿拉伯國家也未加入。而印度、中國反而大量進口廉價的石油。同時，沙烏地阿拉伯表示，未來和中國的石油買賣，可能考慮以人民幣來取代美元的交易，也為美元的國際主導地位投下一顆震撼彈。

再者，在國際經濟制裁的過程中，導致石油、天然氣價格的高漲，以及造成糧食價格飆漲及糧食不足的問題。不少國家的中低收入族群已面臨很大的生活壓力，如果戰事再拖長，連歐美的主要國家也可能難以忍受。

俄烏戰爭可能使全球帶來更大的分裂，而且對全球的政治、經濟造成深遠的影響，綜合多方的預測，我們認為可能朝以下趨勢發展：

其一，政治的二元化：此次俄烏戰爭，將使俄羅斯和中國大陸更親密的連結，殆無疑義。美國則更積極介入北大西洋公約組織，並強化對歐盟的影響力；最近更成立13國結盟的「印太經濟架構（IPEF）」圍堵中國。而中國則是積極的透過一帶一路，鏈結東南亞、中亞、中東、非洲及中南美國家。而印度或許聯合一些小國家，成為不結盟國家的代表。全球政治二元化，甚至多元化的情形將屢見不鮮。

其二，金融及國際支付體系的二元化：此次戰爭，歐美對俄羅斯凍結資產，也引發中國、俄羅斯、中東國家，以及其他第三世界國家的疑慮。未來黃金的支付、人民幣的使用頻率也會提高。沙烏地拉伯威脅未來和中國的石油買賣將利用人民幣交易，雖然目前人民幣作為交易、外匯存底的比重仍然偏低，但長遠而言，勢必會對以美元為主的國際金融體系帶來重大影響。由於歐美國家將俄羅斯踢出SWIFT體系，俄羅斯又被VISA、Master Card逐出服務，未來可能使俄羅斯、中國、伊朗等國加速發展自己的支付體系，或另外成立支付體系，加速國際金融支付的二元化。

其三，科技的二元化：俄烏戰爭中，美國要求各國對俄羅斯停止科技、晶片的輸出，使得俄羅斯的導彈、飛彈受到重挫。而之前美國對中國華為、中芯的科技制裁，也衝擊了上述廠商的國際競爭力。長期而言，俄羅斯、中國將開始建立自己的科技自主體系，降低對歐美科技的依賴。未來會不會逐漸形成紅色、非紅色供應鏈的對立，也值得我們警惕。

其四，能源的多元化：此次俄烏戰事，對俄國天然氣依賴度很高的德國等歐洲國家，都吃了不少苦頭，包括天然氣禁運、用盧布交易，以及價格攀升的困境，未來勢必降低對俄羅斯天然氣、石油的依賴。包括提升能源效率、建築隔熱、延後核能電廠、燃煤電廠的除役時程，並大舉提高對再生能源的投資，能源多元化發展將是未來的趨勢。

其五，糧食安全和糧食價格會受到越來越多的矚目：由於俄烏戰爭推升原物料及大宗商品的價格，因此，各國都開始檢討自身的糧食農業政策，包括提高產量、降低水資源消耗，以及獎勵農業的發展，進而提高國家糧食的安全及自主性。不少糧食生產大國甚至禁止糧食的出口，對全球糧食供應及價格產生不利影響。

其六，供應鏈的在地化、區域化蔚為常態：隨著新冠肺炎、俄烏戰事之後，全球供應鏈大亂，迫使汽車及若干電子業、石化業縮短供應鏈，建立重要零組件的庫存，並擴大投資在地供應商，致供應鏈在地化的情形也更加凸顯。

面對俄烏戰後，全球政治、經濟的多元化，台灣必須深入了解此一多元化的發展趨勢及其對台灣的影響，並提出具體的因應對策，才能在全球政治、經濟版圖重整中，趨吉避凶、長治久安。