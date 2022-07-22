7月9日王毅和布林肯完成5小時的坦誠和建設性的會議後，美國之音發出一個消息，指出拜登和習近平可能在7月25日再次舉行高峰會，似乎展現兩國關係呈現一個積極的態勢。 然而，7月18日路透社引用《金融時報》的一篇獨家報導援引6名消息人士的話稱，聯邦眾議院議長裴洛西將在今年8月訪問台灣。 這無疑衝擊了中國的底線，所以次日，中國外交部發言人趙立堅警告稱，如果美方一意孤行，中方必將採取堅決有力措施，堅定捍衛國家主權和領土完整。 由此造成的一切後果，必須完全由美方負責。7月20日拜登公開宣布將在月底前與習近平直接對話。爲什麼美國會在不到十天內發出截然不同的訊號，是民主黨內部分歧的公開化？還是演雙簧？美國到底意欲何為？事態又將如何演變？

要想理性的回答這些問題，首先必須回顧拜登執政後中美的根本分歧與共識。今天美國兩黨精英都已經將中國視為從思想和價值觀層面，金融和經濟層面、軍事層面，和高科技層面的最大挑戰者和威脅者。然而，從川普政權到拜登政權美方用盡了各種手段，不但沒有令中國屈服，反而中國在各領域，特別是軍事和高科技領域的發展更是日新月異，令美國更為不安。所以這個根本矛盾在短期內不可能解決，除非美國願意改變態度接受中國所提出的「彼此尊重，和平發展，互利共贏」。

但是近4年的博弈，美方確認到必須管控危機，在籌組防中統一戰缐，不斷擠壓中國利益的各種措施下，避免發生不可控的大規模戰爭，因爲那將加速美國的衰退。而中國方面也終於拋棄了不切實際的擁抱並融入西方所創造的國際秩序的幻想，認識到激烈競爭的現實，也接受了管控衝突的重要性。

事實上兩國都需要買時間，美國需要時間鞏固它的防中統一戰缐，建立區域軍事同盟，將日韓放在遏制中國的最前線，同時加速高科技和軍事領域與中國的脫鉤，並重振美國經濟。而中國也需要時間加速新銳尖端軍事裝備形成戰鬥力，和在高科技領域的急速追趕。 所以，雙方都有意願管控局面，這就必須清晰的了解並尊重彼此的紅線。

這就是爲什麼最近幾個月中美高層官員的互動頻繁。公開報導顯示，今年6月10日，中國國防部長魏鳳和同美國國防部長奧斯汀在新加坡舉行的第19屆香格里拉對話會期間舉行會談；3天後的6月13日，中共中央政治局委員、中央外事工作委員會辦公室主任楊潔篪同美國總統國家安全事務助理沙利文在盧森堡舉行會晤；7月5日，中共中央政治局委員、國務院副總理、中美全面經濟對話中方牽頭人劉鶴應約與美財政部長葉倫舉行視頻通話；緊接著，7月7日中央軍委委員、軍委聯合參謀部參謀長李作成應約與美軍參聯會主席密利進行視頻通話，7月9日王毅和布林肯的5小時會談，之後美方放出信息拜登將和習近平會談。預期峰會將宣布一些重要成果，從拜登的需要看，希望這些成果會改善他在美國人民心中的低迷支持度。

留给拜登的時間不多了，他必須在今後3個多月有具體成就，否則民主黨失去期中大選在參眾兩院的控制權，他就提前跛腳，難以有所作為了。他所面臨的最大挑戰就是通貨膨脹，所以在經濟和貿易議題上需要中國的合作，然而需要中國的合作就不能在觸及中國核心利益的台灣問題上做出中國不能忍受的挑戰。

這時候突然有人向媒體放話，裴洛西將於8月訪台，這將嚴重衝擊拜習會的前景，所以20日拜登公開聲稱美國國防部官員認爲在這個節骨眼，裴洛西訪問台灣是不智的。

做為美國僅次於副總統的候補總統繼任人的衆院議長的出訪行爲無可置疑的具有美國官方色彩，因此中國强烈的指責如果成行，就違反了美國的「一中」承諾，也必將遭受中國强烈的反制。當然，這也非史無前例，1997年民主黨的柯林頓任總統時期，當時的共和黨籍的眾院議長Gingrich在訪問大陸與江澤民見面時曾當面告訴江澤民如果中國侵犯台灣美國將會軍事干涉，之後又訪問台灣3小時跟李登輝當面表態。當時正值台海危機時刻，爲了穩定局勢，不排除Gingrich和柯林頓演雙簧，一方面傳遞了一個重要信息，又給柯林頓一個無法掌控共和黨議員的藉口，避免進一步衝擊美中關係。

但是，這個藉口無法施用在裴洛西身上，因爲她是民主黨人，有義務支持民主黨總統的外交政策。不排除這是美國當局釋放一個氣球，試探中國的反應，也可以向中國大陸顯示美國內部親台的強大力量，希望中國更珍惜拜習會的來之不易。 裴洛西已經82歲了，她一向對中國不友善，但是她所代表的是華爾街金融財團的利益，她在這個時候放出這個訪台消息，最大的可能就是增加拜習會美方的籌碼。但是在今天美中實力迅速朝中國有利方向發展的大形勢下，這些小聰明都是歴史大進程下無足輕重的小插曲，它改變不了大勢。

海峽現況最多可以維持5到10年，台灣人民需要利用這最後的時間增進兩岸的理解和善意，和平解決分歧，這才是正途。

（作者為中美論譠社社長）

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