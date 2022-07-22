被父母帶領移民的華裔兒童和青少年普遍被稱為「1.5代華裔移民」，研究認為，在美國，相比一代、二代華裔移民，1.5代華裔移民更具特殊性。其與一代移民父母間的矛盾衝突亦引起社會關注。新冠肺炎疫情暴發後，美國針對亞裔尤其是華裔的歧視和仇恨事件頻發，給1.5代華裔移民群體帶來更加嚴峻的挑戰。

面臨身份認同、代際衝突、社會融入等諸多困境，美國1.5代華裔移民如何應對？困境背後原因何在？其在彌合東西方文化衝突上有何潛力？近日，美國人文與科學院院士、美國洛杉磯加州大學(UCLA)社會學和亞美研究學教授、亞太中心主任周敏接受中新社「東西問」專訪，對此做出詳盡解答。

現將訪談實錄摘要如下：

中新社記者：如何定義1.5代華裔移民？關注這一群體意義何在？

周敏：「1.5代移民」是泛稱，指在祖籍國出生，成年(18歲)前移民的群體。在學術研究中常細分為3個年齡組：1.75代：祖籍國出生，6歲前移民；1.5代：祖籍國出生，13歲前移民；1.25代：祖籍國出生，13歲至17歲間移民，亦稱移民青少年。這三類1.5代移民約占美國華裔人口的25%。

青少年是社會發展基石，關注其成長狀況十分必要。1.5代華裔移民在成長階段經歷獨特環境變化或影響其身心健康，其絕大多數為學生，幾無自保能力，在當前仇亞事件高發的環境下，更需關注、保護其健康成長。

中新社記者：三類1.5代華裔移民有何不同？

周敏：學齡前移民的1.75代移民除沒有與生俱來的美國公民身份外，其行為、價值觀念等與二代移民(美國出生，父母雙方或一方為移民)基本一致，普遍不會使用祖籍國語言。

學齡後、13歲前移民的1.5代移民在祖籍國接受過基礎教育，能意識到自身移民身份並簡單使用祖籍國語言，但對祖籍國認知相對模糊、認同程度相對較低。

移民青少年(1.25代移民)在祖籍國成長時間長，普遍能流利使用母語，對祖籍國認知清晰、印象深刻、認同感強。

三類1.5代華裔移民交友圈明顯不同。移民青少年朋友圈大多以華裔移民為主；13歲前來美的1.5代華裔移民朋友圈更多元，與其他族裔的二代移民亦有較多交往。

值得關注的是，部分13歲前來美的1.5代華裔移民與二代華裔移民會對華裔移民青少年較為排斥，認為其行為舉止帶有祖籍國習慣，是「外國人」。在仇亞情緒蔓延的環境中，部分13歲前來美的1.5代華裔移民為協調自我身份認知，對帶有「外國人」特徵的華裔移民青少年存在「割席」心理。

資料圖。數百人在美國舊金山灣區聖馬特奧市參加反對歧視亞裔的集會。中新社

中新社記者：華裔移民家庭中的代際衝突反映在哪些方面，原因何在？

周敏：代際衝突在美國家庭關係中普遍存在。移民家庭中，父母與二代或1.5代移民子女還存在跨文化衝突問題。兩代人祖籍國居住時間、生活習慣、社會經歷和價值觀念不同，融入美國文化程度也不同，代際間跨文化衝突尤為顯著。

13歲前來美的1.5代華裔移民在美國長大，接受過美國基礎教育，同化程度較高，強調個體獨立、自由、平等。其父母往往延續中華傳統文化觀念，遵循孝順、刻苦等教育準則，強調長輩權威。二者觀念不同帶來衝突與隔閡，尤其在父輩不擅長英語的家庭中，語言不通導致家庭內溝通不暢，代際和文化的雙重衝突更激烈。

移民青少年家庭代際文化衝突相對和緩。其與父輩語言、觀念和生活經歷相似，溝通相對順暢。在父輩不擅長英語的家庭中，移民青少年扮演著語言翻譯、生活嚮導等角色，家庭成員間溝通更頻繁，關係更緊密。

中新社記者：1.5代華裔移民緣何面臨多重困難？

周敏：從移民前的社會經濟背景來看，面對移民後生活環境驟變，出身相對貧困的1.5代華裔移民心理落差較小，心理承受能力相對更高；出身中產的1.5代華裔移民原本生活舒適度高，移民後遇到困境時心理落差更大，更易產生思想負擔，甚至質疑移民決定是否正確。

家庭期許也會帶來壓力，華裔移民父母對其1.5代或二代移民子女期望較高，許多父母對其未來規劃明確，培養教育嚴格，使得他們背負上家庭期望的沉重負擔。如規劃的發展方向與個人興趣相左，其矛盾與焦慮心理會加重。

不友好的社會情緒亦是原因之一。當前美國仇亞事件頻發，社會對亞裔群體排斥情緒明顯。1.5代華裔移民在學校中可能由於華裔身份而受到當地學生的不友善對待，產生焦慮、恐懼或自我隔離現象。當這種排斥來自部分二代或1.75代華裔移民時，其身份認同危機將更嚴峻。

中新社記者：1.5代華裔移民如何應對這些困境？

周敏：華裔移民青少年在祖籍國生活時間較長，已建立起較成熟的社交圈，移民後受到的排斥和文化衝突會加深他們對祖籍國文化的認同並產生依賴，進而在群體內「抱團取暖」，逐漸形成同質化社交圈。

資料圖。美國舊金山唐人街一家中餐廳門口。中新社

面對社會不認可，移民青少年會發展出兩種成長路徑：一部分遵循家庭期許，格外努力學習，希望在學業、事業上取得成就；極小一部分無心學業，疊加家庭衝突，叛逆表現激烈，甚至「離家出走」，在社區青少年「小團體」中尋求自我認同和歸屬感。

相較而言，13歲前來美的1.5代華裔移民缺乏對祖籍國文化的理解和認同做心理支持，在受到社會排斥時反抗情緒更激烈，會聯合二代華裔移民和其他族群，強化基於「美國少數族裔」的公民身份認同，爭取合法權利。

中新社記者：新冠肺炎疫情發生後，美國仇亞事件頻發，華裔受到針對，1.5代華裔移民如何應對？

周敏：面對針對中國的不友善言論，華裔移民青少年會挺身而出為中國辯護。13歲前來美的1.5代華裔移民自我身份認同模糊，面對不友善言論會有更強烈的緊張、焦慮心理，有的保持沉默，甚至試圖在外表上淡化自身種族特徵。

疫情發生後，美國華裔歧視甚囂塵上，波及韓裔、越南裔等其他亞裔群體。不少華裔移民自發組織起來，通過集會遊行、簽名請願等形式抗爭，其中不乏1.5代華裔移民身影。

因此，當前困境亦成為1.5代華裔移民政治覺醒的契機，有助於提高華裔群體參政意識和熱情。

中新社記者：1.5代華裔移民在家庭、社會中扮演了何種角色？

周敏：在家庭中，1.5代華裔移民發揮著打破文化壁壘的作用，在父母英語水平不高的家庭尤甚。進入大學後，一些1.5代華裔移民利用假期返回移民社區做志願者，服務社區居民。就業後，他們在融入主流社會的同時，通過捐助和參與社區活動等方式回饋社區，其中部分會通過參政為亞裔、華裔群體爭取權益。

中新社記者：1.5代華裔移民應如何促進東西方相互理解、彌合文化衝突？

周敏：美國社會普遍崇尚個人主義，因此，需要在1.5代華裔移民群體中普及公益意識，提高參政熱情，通過參政推動社會對少數族裔群體的接納包容，推動東西方相互理解。

具體而言，應跳出當前困境下的短期反應，持續性組織集體活動，充分發揮1.5代華裔移民雙文化、雙語優勢，推動美國社會消除對中國和華裔群體的偏見和中國社會對美國的偏見和誤解。參政的1.5代華裔移民應積極在行政系統中發揮作用，在供職領域發力，為改善美中關係貢獻力量。

受訪者簡介：

周敏，美國人文與科學院院士，美國洛杉磯加州大學社會學與亞裔研究學教授，王文祥伉儷美中關係與傳媒講座教授，亞裔研究學系首任系主任，UCLA亞太中心主任。主要研究領域為國際移民社會學、少數族裔經濟、移民第二代及海外華僑華人，創立「分層同化論」。累計出版20本學術專著，發表200餘篇中英文學術論文。榮獲2017年美國社會學學會國際移民分會「傑出職業成就獎」和2020年美國社會學學會亞洲與亞裔研究分會「傑出學術貢獻獎」。

（本文來源：中新社「東西問」專欄，授權中時新聞網刊登）

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