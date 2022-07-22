美國聯邦眾議院議長裴洛西哭著喊著一定要來台灣不知為了哪樁？對美國有什麼好處？對拜登有什麼好處？還是對裴洛西自己有什麼好處？表面說是還有日本、馬來西亞、印尼、新加坡，可那都是妳的邦交國，而台灣是妳承認的｢一個中國｣。

拜登在民調低迷之際戒慎恐懼都來不及；美國對烏俄戰爭中國魯仲連的角色也多所期盼，裴洛西來台之舉豈不是多餘？抑或拜登明知山有虎偏向虎山行，就拿裴洛西做試金石，跟老共談條件？

問題是，裴洛西來台可大可小，美國會玩，老共不會玩？美艦穿越台灣海峽當家常便飯，老共亦步亦趨盯著也不讓你好受；現在你政府官員侵門踏戶直飛島內，王八好當氣難受，習近平再忍20大還怎麼坐得下去？所以裴洛西根本是在玩火，年紀大了，想為自己留下些歷史定位，畢竟自己曾在天安門拉布條遭鎮壓，至今仍是中國不受歡迎的人物。

國家大事不能隨意想玩就玩，妳座機來了，老共會不會加強力道，來個軍機伴遊、導彈試射、艦艇跨越中線……？既然台灣海峽是國際海域是妳美國人說的！

台灣真可憐，被美國隨便耍著玩，裴洛西來台是好是壞，烏龜爬門檻，咱們等著瞧！

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