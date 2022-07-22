7月19日，「2022上海台北城市論壇」以視頻會議方式成功舉行。從2010年首次舉辦至今，「雙城論壇」之所以從未中斷，是因為兩岸城市交流有著不竭的動力和需求，也給兩岸支持和平、期待交流的民眾更大希望。

「雙城論壇」聚焦民生、城市治理和人文交流，是兩岸城市治理中都關切和需要的議題。通過「雙城論壇」分享城市治理經驗、互相借鑒、取長補短、共同進步，已成為兩岸雙方城市進步中不可或缺的元素。每次論壇兩岸雙方都會根據需要簽署交流合作備忘錄，這些備忘錄涵蓋著科技、教育、文化、醫療衛生、智能交通、青年交流等諸多領域，表現出旺盛的生命力和推動力。尤其是上海市有諸多台胞長期居住，與台北早已形成「一日生活圈」，通過「雙城論壇」將心比心、以心換心地交流互動，在城市治理的新理念、新思維、新做法上雙方均有需求、收穫和提高。結合歷屆「雙城論壇」的主題及取得的成就，不難看出它在兩岸交流中具有不可替代的作用，對推動兩岸交流合作尤其是城市交流合作有著不可替代的作用。

作為兩岸交流的重要渠道，「雙城論壇」是兩岸現代化城市發展高水平的兩座典型城市上海、台北輪流舉辦、交流互動的平台。它用城市交流的方式淡化和迴避了兩岸敏感的問題，務實地集中精力解決兩岸城市治理中的問題，在交流中凝聚共識，不斷鞏固和拓展兩市各個領域的合作，成為兩岸城市交流合作的典範。無論是國民黨籍市長、無黨籍市長還是台灣民眾黨市長，只要認同兩岸共同政治基礎，只要認同「兩岸一家親」的理念，只要心中有民，願意為促進城市的發展「取經送寶」，願意通過兩岸城市交流貢獻力量，「雙城論壇」就能舉辦，就能成功，就能解決問題，就能為民眾所稱道。十三年來，「雙城論壇」之所以砥礪前行，不因台北市政黨輪替而中斷，正是因為這一原因。

「雙城論壇」也是兩岸交流的晴雨表和溫度計，一直是兩岸交流的重要觀察指標。儘管「雙城論壇」十三年來從未中斷，不過每屆論壇均有故事，尤其是2016年後，每屆均有雜音阻撓論壇的舉行，但每次均未能阻擋其順利舉行。這表明，兩岸具有典型性的兩座城市中，和平發展、交流互動是主流民意，互相學習、促進城市的發展和市民生活水平的提高是主流民意。也正因有主流民意作強大後盾，「雙城論壇」才能不間斷地進行，兩岸城市交流才能不斷取得成績，形成良性循環，促使其持續舉辦。

本屆「雙城論壇」雙方都釋放了善意。城市層級的主要問題是城市治理，而非作出最高政治判斷。但上海市和台北市作為兩岸的焦點城市，一舉一動都會被賦予高度的政治符號與意涵，並因此受到高度關注。回顧每屆論壇的歷史不難看出，兩市均發揮了高度的政治智慧，用妥帖的表態方式維護共同政治基礎，在求同存異的原則下推動論壇的順利舉辦。

當前，民進黨當局不斷抹黑「九二共識」，國民黨內也出現在「九二共識」上開倒車的現象。為不給民進黨當局攻擊的口實，上海市長龔正在此次交流中並未提及「九二共識」，這也是上海市長連續第三年未提「九二共識」，但這不代表「雙城論壇」可以無原則地舉辦，因為龔正市長今年首次用「兩岸交流離不開共同的政治基礎」這一說法表明「雙城論壇」舉辦的原則。這充分考慮了當前島內的政治氣候和台北市同行的處境，表達出上海市對島內兄弟城市的善意。台北市長柯文哲在島內重重壓力下，儘管沒有再次提及「兩岸一家親」，但是其以往的表態已表明態度。今年他並未表明不認同這一理念，但再提「兩岸五原則」（互相認識、互相瞭解、互相尊重、互相合作、互相諒解），並表明「相信交流比交惡好、對話比對抗好、友善比仇恨好」，這是另外一種表達台北市民和市政府希望兩岸和平發展的主流民意和兩岸城市交流繼續的方式。這些善意則釋放出三重積極信號：

第一，雙方對論壇均有需求。儘管受疫情影響本屆論壇創下歷年最短時間記錄，但依然簽署了三項合作備忘錄，這說明雙城的會前溝通極為紮實、互動極「接地氣」。「雙城論壇」也成為在世紀疫情和台灣惡劣政治環境下推動兩岸城市交流的重要指標和推手。

第二，雙方繼續本著「求同存異」的基本精神，在兩岸共同政治基礎上成功舉辦「雙城論壇」。儘管雙方都未用「兩岸一家親」「九二共識」等字眼，但字裡行間透露出的仍是「九二共識」的共同政治基礎和「兩岸一家親」的重要理念。而且雙方都採取了將心比心的換位思考方式為對方考量，表現出充分的政治智慧。

第三，表達了兩岸兩市克難前行的交流願望。儘管當前兩岸交流環境惡劣，但兩市仍成功舉辦「雙城論壇」，說明雙方對交流均有需求，也體現出兩岸對通過城市交流傳遞信息，避免因中斷交流產生誤判的期待，傳遞出兩岸冷靜理性的聲音，它在一定程度上緩和了兩岸的緊張氣氛，會推動兩岸關係順著正確的方向繼續前進。

「雙城論壇」除上述「樂音」外，還存在一些「雜音」和隱憂。今年選舉為「雙城論壇」投入了不確定性因素。由於今年是「九合一」選舉年，已經任滿的柯文哲不能連任，未來台北市長面臨換人、換黨的不確定性，當前的候選人表態中也存在一定程度的隱憂。此外，民進黨當局拒不承認「九二共識」共同政治基礎的「大內宣」，成為影響島內政治力量在維繫雙城共識、確保既有政治基礎上的掣肘和挑戰。這些都有可能是「雙城論壇」的變數。

在兩岸關係複雜嚴峻的當下，海峽論壇、雙城論壇能如期、如約舉辦，給台灣支持和平、期待兩岸交流的民眾更大希望。當前，在涉台外部勢力不斷煽風點火的大背景下，兩岸關係存在著一定程度的不確定性和風險性。島內政治環境及世紀疫情導致兩岸交流不斷減少，此種狀況下最易因信息不暢產生誤解、誤讀和誤判。只有兩岸交流，互通信息，才能減少隔閡，減少誤判，增進感情，增進互信，維持兩岸關係的穩定性，維持兩岸和平發展的良好勢頭。

在民進黨當局拒不認同「九二共識」共同政治基礎，兩岸官方交流中斷的情況下，民間交流發揮著不可替代的作用。海峽論壇和雙城論壇為代表的兩岸交流平台能繼續存在，對兩岸紓解民意上的誤解和衝突，增進兩岸民眾感情具有重要的指標作用。兩岸交流的主流在民間，為此，還是要不斷擴大兩岸民間交流平台的作用，持續不斷地鼓勵、推動兩岸交流互動，使得兩岸融合發展更加順暢地進行。（作者為北京聯合大學台灣研究院教授）

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