陸方因驗出禁藥禁止台灣進口石斑，不論事情真相為何，僅因對象是「中國」，就註定事件必然要以「欺負台灣人」作為執政黨上下的主要敘事框架，否則試問執政的綠營，要如何躲避短期石斑銷售去處，以及長期市場需求雪崩式萎縮的無解難題？

透過中央與執政的地方政府，不斷宣傳尋找外銷出路，或者補助建置冷鏈設施，說穿了，都是在卸責、裝忙給漁民看，與其說是在解決問題，更像是在證明中央執政六年多以來，默認了對開發大陸以外市場的無能為力，而向漁民作出的政治告解。

如果真的找的到足以替代大陸的其他國家市場，相信也不會讓農委會主委陳吉仲甘冒滑天下之大稽的風險，講出希望國人少吃鮭魚多吃石斑的謬論，落得「何不食石斑？」現代晉惠帝的歷史定位。

可能是為了證明國人在政府鼓勵後，以後一定會「愛吃石斑」的決心，行政院宣布支出6億元預算，讓全國3600多所中小學、近180萬學童在9月至今年底的營養午餐，每月可吃1次石斑魚。

說到底，又是一齣討好漁民與營造政府危機處理有成的「戲」。用政府的公帑，人民的血汗錢，換到在明年誇稱因為政府的努力用心，國人已養成吃石斑的習慣，去年度內銷數字大幅成長，結果是拿政府的變項補貼，創造亮眼的數據，這不是自欺欺人，什麼才是？

眼見政府種種作為，都是在應付短期民怨，把石斑問題用「去化」角度來思考，完全避談往後如何守住年產量得以不墜的根本解方。與其如此，政府何不提出更有「創意」的搶救石斑產量政策，例如舉辦徵文比賽，讓民眾提供解決方案？相信民眾不會吝嗇提出「換黨比換吃石斑」還來得有用的寶貴建言的。（作家為自由撰稿者）

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※