蔡英文上任6年多以來，堅持不接受前朝的「九二共識、一中各表」為兩岸關係之基礎，只以「中華民國憲法與兩岸人民關係條例」含糊帶過，破損的默契導致台海衝突風險日益升高，難怪「經濟學人」去年將台海列為最危險地區。

倘若民進黨真心維持兩岸關係平穩發展那還好，至少不讓中共有對台武力脅迫的合理藉口，但由於部分民進黨政治人物有炒作兩岸對抗以爭取選票的投機心態，絲毫不在意兩岸瀕臨開戰邊緣之潛在危機，更讓美國軍火掮客有可趁之機。

前美國國防部長艾斯培近日訪台，公開呼籲蔡政府應延長役期、全民皆兵並提高國防經費到GDP的3%，才能因應共軍快速增長的威脅。雖說台灣非常感謝美國等民主國家對台海安全的關切，也認為「天助自助者」是顛撲不破的真理。然而，在強化國防武力之際，執政的民進黨該捫心自問：台灣經得起兩岸軍備競賽嗎？真的要把台灣帶向戰爭風險嗎？

姑且不論在現行國軍部隊規模之下，如何重新恢復全民徵兵，光是國家總預算能否支撐如此龐大的國防經費，就是個問題。以今年度中央政府總預算為例，編列總額為2兆2582億，而國防預算為3726億，占比為1.6%。若增加一倍到3.2%，則國防支出暴增為7452億，勢將排擠到其他教育、社福等政府預算。要知道，一個承平國家是無法長年負擔如此驚人的國防支出，更不用說我國是否有足夠人力來維持軍隊的正常運作與訓練。

艾斯培還提到，他個人認為美國的「一中政策」已經失效，美國應該「遠離所謂的戰略模糊」，應有不一樣的討論。雖說美國應否在台海事務拋棄戰略模糊、改採戰略清晰的討論屢見不鮮，但絕少人提出美國應完全廢除其「一中政策」的立場。

事實上，若說強化備戰是嚇阻共軍威脅的利器，「一中政策」就是另一項不可被拋棄的外交護欄，兩者正是維護台美陸三邊關係的穩定支架，缺一不可。既然美國反對兩岸任一方片面改變台海現狀，華府豈有自己破壞現行遊戲規則、卻要求台海兩岸要遵守之理？對於艾斯培的話，國人聽聽就好，中共也不必當真！

長年研究中共軍事動態的美國學者史文日前指出，一般人總以為誇大另一個國家的威脅，總比低估或無視威脅之存在好。然而，他就指出，誇大與低估都會帶來一樣或更多的危險，而現在美國政府針對中共的看法就步上此錯誤道路，過度誇大中國大陸對美國的威脅，更會升高美中雙方發生災難一般衝突的機會」。

中共早已對台海動武設下條件，其中包括台灣宣佈獨立或外國軍隊進駐島內，顯然北京領導人也知道軍事衝突將會對兩岸帶來難以彌補的傷害，而民進黨也不敢再公然宣傳台獨路線，足證「一中」依然是維繫台海和平的基石。換句話說，若台灣仍堅守「兩岸同是中國人」的底線，中共就沒有武力犯台的正當性，國民黨的「反台獨」立場就成了挽救台海於衝突邊緣的一線生機。

既然台灣無法與中國大陸進行軍備競賽，就該設法恢復兩岸溝通機制，因為和談總比兵戎相見來得好，不僅對兩岸人民有利，亦能鞏固印太地區的和平穩定，相信美國也樂見兩岸接觸，必將全力支持。

維持最低國防武裝是必要的，蔡政府除了備戰、更該主動釋出善意，回歸中華民國憲法之兩岸定位，才能徹底消弭台海軍事衝突的風險。（作者為大陸台商）

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