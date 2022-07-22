備受矚目的台北市長選舉，已確定是所謂的「三腳督」局面，民進黨陳時中、國民黨蔣萬安和代表民眾黨參選的現任台北市副市長黃珊珊，都是高知名度的政治明星，且目前的民調支持度相當，使得這場選戰話題不斷、精采緊張。

陳蔣黃拉鋸態勢明顯

根據《中國時報》近日民調顯示，陳時中的支持度是24.2%、蔣萬安23.9%、黃珊珊22.2%。在號稱「總統級競選團隊」的全力投入下，陳時中確實聲勢驚人，不過，他也只比第3名的黃珊珊多了2個百分點，而蔣萬安則僅領先黃珊珊1.7個百分點，3個人的支持度都在誤差範圍內。

在距離投票日僅120多天的此時，3個人的民調緊咬，可以想像選戰激烈的程度。從過去的經驗看來，台北市長出現3人競選時，往往最後就會出現棄保。棄保是一種策略投票，選民們基於不想讓討厭的候選人、立場不同的候選人當選，或自己支持的候選人明顯不會當選等理由，決定不把票投給最喜歡的候選人，而改投給其他人，免得浪費了手中的選票。

2018年台北市長選舉，國民黨丁守中以些微票數輸給尋求連任的柯文哲，就被認為是綠營選民放棄民進黨候選人姚文智，轉而支持柯文哲的結果。民進黨一向被認為在台北市有3到4成的基本盤，但是當年姚文智只拿下17%的選票，得票數明顯小於基本盤。

之所以會如此，一說是因為選務工作的失誤，投票與開票同時進行，部分綠營支持者眼看姚文智當選機率不高，為免讓丁守中當選，於是紛紛「自動」改投柯文哲；但也有一說指出，因為姚文智並非蔡英文中意的候選人，因此其實綠白一開始就決定合作，棄姚保柯是民進黨的既定政策，不過，這個說法遭到民進黨否認。

但無論如何，2018年的姚文智確實因棄保效應出局。今年陳時中、蔣萬安與黃珊珊3人拉鋸的態勢，也讓許多人預期會出現棄保局面，但究竟是棄誰保誰，卻是詭譎多變。因為黃珊珊雖然出身正藍，卻又曾在2016年立委選舉時加入民進黨與柯文哲共組的跨黨派「首都進步大聯盟」，得到民進黨的禮讓，儘管最後敗給國民黨的李彥秀，但「綠友友」名號已不脛而走，而後柯文哲延攬她進入北市府，又儼然加入白色軍團。

民進黨力促藍白分票

正因為黃珊珊如同變色龍一般不確定的政黨屬性，使得台北市長的棄保效應竟史無前例出現了3個版本：藍營支持者的棄黃保蔣、綠營支持者的棄黃保陳，以及柯文哲預估的棄蔣保黃與棄陳保黃。前兩者不難理解，而柯文哲的意思是，台北市的綠色選民在陳時中民調上升不足時，為免讓蔣萬安當選，會轉而把票投給黃珊珊；同樣地，若蔣萬安的民調低於黃珊珊，藍營支持者的選票就可能會轉移給黃。換言之，黃珊珊可收左右逢源之利。

蔣萬安為拉低黃珊珊的支持率，於是大大攻擊她，顯然是相信會發生棄黃保蔣；而民進黨則是全力拉抬黃珊珊，一方面想促成「藍白分票」，另一方面也透過示好黃珊珊，暗暗蓄積「棄黃保陳」的能量。藍綠都以黃珊珊為目標，可見可能以無黨籍身分參選的黃珊珊，確實是影響今年台北市長選舉結果的關鍵人物。

但無論是棄誰保誰，民進黨傾全黨之力護盤的陳時中，選戰主旋律是力保基本盤，只要牢牢抓住鐵桿死忠者，就算非支持者的仇恨值高，在三強鼎之下也有機會取得一定的勝算。黃珊珊擁有且完全不避諱使用台北市政府的行政資源，讓她有機會不斷曝光、累積大量正面聲量。看來看去最沒有戰鬥力的是選戰節奏軟弱無方的蔣萬安，不但迄今未見明顯的選舉策略，甚至連競選團隊都還沒有完全到位，到底想用什麼說服市民投他一票？

三腳督雖可能出現棄保效應，但選民自主性強，現實上不容易操作。除非其中二人差距很大，像王建與馬英九、姚文智與柯文哲，否則競爭激烈下只會激化選民的堅定支持度。現階段只有各自強化基本盤，端出好的政策，拉抬支持度。