做得再爛再不堪，但因掌握權力機器，一皮天下無難事！年底九合一選舉開打，民進黨至今的表現，真是應驗了這句話。

第一厚臉皮的官員非陳時中莫屬。的確，衛福部長兼任疫情指揮官的陳時中要說沒功勞，也有苦勞。但就擔任指揮官而論，和他今日參選台北市長的表現卻判若兩人。

「有責任，我來扛！」陳時中提出這樣的競選口號，但兩年多來，面對疫情，他扛了什麼責？8000多條人命，要世界看好「台灣只示範一次」？還是3+11政策導致疫情爆發，嘴上說「我負責」，卻咬定政策「不是破口」，連道歉都沒有？擋BNT疫苗入境，口罩、快篩劑的人龍奇觀，如此另類的「國家隊」，防疫不是慢半拍是什麼？如今為了選舉，對萬華的「破口說」道歉。坦白說，這如果是「負責」，台北市民選了他未來前景堪憂。

其次，是現任指揮官王必勝。面對外遇生女提問，王在記者會上不僅3度拒答，還一副「別找麻煩」的嘴臉。民進黨執政下的台灣，真是不只一次讓世界驚艷。

連私德都守不住，又如何守公德？2013年韓國檢察總長蔡東旭被揭婚外情持續10年，且私生子已8歲，雖本人否認最後仍辭職下台；前年台南市衛生局長陳怡捲入下屬婚外情，一樣主動辭職。王必勝外遇生子不僅沒事還升官，這是哪門子道德觀的政黨？如今礙於官場現實，恐連「苦主」都有苦說不出。

官員遇事推諉卸責，沒私德照升官，參選人論文抄襲還力挺，台灣活生生上演一場官場現形記，醜聞視而不見，加上官官相護，就能傲慢到底，台灣官場還真是廉價。選舉快到了，民眾睜大眼睛看清楚吧！