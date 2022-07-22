毛澤東的游擊戰略中，有一種戰法叫「你打你的、我打我的」，也就是在戰爭中依循自己的節奏作戰，打得贏就打，打不贏就走，「你打你的，我打我的」，使敵人處於被動，優勢無從發揮。這套戰術近年也用到對台戰略上，在蔡英文政府不接受九二共識的政治基礎下，大陸似乎也採「你打你的、我打我的」策略。

和統方略 不會中斷

簡單的說，應對蔡政府「倚美謀獨」，大陸為了避免民進黨滑向「法理台獨」，以致引發兩岸的戰爭，對台「外張內弛」，在台灣西南空域不斷的出現大陸戰機擾台，讓蔡政府警惕；對台灣內部卻是拉攏親中的「和平力量」，壓制蔡政府過激的台獨活動。

包括日前在廈門舉辦的「海峽論壇」、19日的台北、上海「雙城論壇」，都是屬於「你打你的，我打我的」的戰略之一，儘管蔡政府使盡吃奶力氣極力阻撓，卻改變不了大陸對台的戰略意志。

當然，依據毛式游擊戰法，更要堅持「和平統一」的政策主張，不因民進黨執政而受影響。畢竟中國大陸是一個大國，大型政策的轉變，通常要經過一代人努力，才會出現變化。中共建政前30年由毛澤東主政，在「趕超戰略」下，大陸經濟發展走向「重重輕輕（重視重工業，輕視輕工業）」，以致搞得「一窮二白」。

改革開放之後，大陸走向對外擴張的經濟路線，讓大陸經濟在30年內能夠擠進全球第二大經濟體。如今，在美國的貿易戰與新冠疫情的肆虐下，大陸經濟又要向另一個方向轉變，至於往哪個方向，應該還在「摸著石頭過河」。

對台戰略也是一樣，從1980年代改採「和平統一、一國兩制」方略下，大陸已經不再使用武力來征服台灣，反而寄希望於台灣人民在手足情之下，能夠接受大陸的和統方略。只是，民進黨兩度執政，完全不接受九二共識，大陸為了維持和統，在陳水扁執政時期採取跟美國聯手「共同管理台灣」的策略，讓阿扁不會在「正名、制憲」的操作下，讓台灣走向獨立之路。

2016年蔡英文執政之後，美國傾向抗中，大陸無法採取美中「共同管理」台灣策略，為了不改變和統的方略，大陸必須以一己之力，扛起對抗蔡政府「抗中保台」的策略。所以，外有解放軍戰機擾台，讓蔡政府不至於冒進的走向「法理台獨」，對台灣內部則持續以「惠台措施」，以及舉辦少數的論壇，讓兩岸維持和平交往的態勢，不會因為兩岸交流中斷，導致失去台灣內部的「和平力量」支持和統方略。

雙城論壇 累積善意

所以，儘管蔡政府一再嚴厲指責「海峽論壇」是「統戰」的操作，大陸仍然沒有中斷這項論壇的舉辦。至於，台北、上海共同舉辦的「雙城論壇」，只要台北市長柯文哲不向民進黨低頭，願意支持論壇的舉辦，大陸當然樂意配合續辦。

在這種政策下，雖然這次「雙城論壇」，柯文哲在致詞中不提「兩岸一家親」，甚至談及近來台海局勢緊張，兩岸對立加劇，並提到共機頻繁出現在台灣西南海域及台灣鳳梨、蓮霧、芒果、石斑魚輸出中國受阻等不愉快的經驗，但大陸方面並未表現不快之意。

反倒是上海市長龔正也未提「九二共識」，只隱晦地以「兩岸交流離不開共同政治基礎」代替，並重申「兩岸一家親」的口號。龔正回應說，「柯市長致詞當中提到兩岸交流的一些問題，在過去都曾得到很好的解決，這些問題也再次證明兩岸交流離不開『共同的政治基礎』，在兩岸關係嚴峻複雜的條件下，我們兩市仍然堅持舉辦論壇，就是為了不斷地增進兩岸人民的相互理解，為改善兩岸關係累積善意」。

「雙城論壇」肩負兩岸維持和平的重要使命，大陸對於蔡政府已經不抱持希望，但仍寄希望於台灣內部的「和平力量」，所以對台祭出「你打你的、我打我的」策略，這是在不改變和平統一的大政策下，讓「雙城論壇」撐起兩岸和平的大旗。但回頭看看近年台灣政治生態的變化，「和平力量」還真是任重道遠呀！