倪匡去世，享年87，距他南下香港過去了一個甲子再加5年。

金庸、倪匡、黃霑、蔡瀾被稱為香港四大才子，他們在文藝方面各有擅場，但卻沒有一個是土生土長的香港人。金庸、倪匡乃在青年時從中國大陸遷居香港，蔡瀾來自新加坡，黃霑出生於廣州。當時的香港，如一個打開的口袋，橫亙在珠江三角洲的出海口，以兼容並蓄的城市精神，廣納四方來客。

22歳的倪匡來到香港時一貧如洗，所携的唯有他腦海裏豐厚的創作潜能。

六七十年代的香港，外來人口不斷移入，經濟開始起飛，大家都渴求資訊，閱讀文化盛行。小小的香港竟有數十份報紙，除了正常的日報，還有不同類型的早報和晚報，各報的專欄和連載小說需要大量的寫手去填滿空格，於是成為了培養作家的溫床。

這樣的大環境，令倪匡有如魚得水之感，他把自己變成了一部寫作機器，形同流水線上的文字製造者，以超高的效率運作了數十年；各種不同的文字內容從他筆端流出，但這些文字合成的章節卻組成了首尾呼應、高潮迭起、結構緊湊的小說故事，吸引了一代又一代的中文讀者。

如今，造就倪匡成為倪匡的那個時代已走入歷史，他在那個時代走來，在另一個不一樣的時代離開。

曾在朋友家和倪匡有過數面之緣，當時他年逾七十已封筆，整個人可用一個「圓」字來形容。身材不高，體型圓鼓鼓的，臉上的肉也是圓鼓鼓的，無論對誰都總是笑呵呵的，於是整張圓臉就顯得更圓了。他在席上講話不多，通常都是一句起兩句止，然後是接踵而來的哈哈大笑。他的廣東話語速極快，跟他的揮筆速度不相伯仲，一個音尚未落下另一個音便已奔突向前，結果好幾個字都撞在一塊，稍不留神就不太知道他在說甚麼。

廣東話是較難學會的方言，倪匡看來並沒有刻意學廣東話，很多發音都不標準。

老了的倪匡讓人感到舒服，樂於親近，最為難得。小時候長得好看，是父母的功勞；老了長得好看，靠的是自己的努力。

倪匡一生寫了400多個劇本、300多部小說、數千篇散文，還分別對金庸和亦舒的作品寫了兩部評論。

這兩部評論尤見倪匡對作品好壞之別的鑑賞力和洞察力，不過他似乎並沒有太過把這種文學自覺置入自己的作品中，因為他在創作中追求的是一個「快」字。一個劇本走到最後往往是集體創作的結果，一切由導演話事，故倪匡的劇本創作不論也罷。倪匡可以傳世的是他的科幻小說衛斯理系列，他在這方面的創作在當時的中文世界可以說是凌空而出，不但數量龐大，質量亦不錯，其中數部作品結構完整意念獨特手法創新，已臻文學之境。

1999年，《亞洲週刊》曾召集專家學者選出「二十世紀中文小說一百強」，倪匡的科幻小說《藍血人》被選入其中。

如果倪匡有另外的生財之道，寫作不是唯一的謀生手段，可以精雕細琢的方式進行寫作，也許可以達致更大的文學方面的追求。不過慢工出細活，並不符合他的個性，個性使然，也就無法強求了。（作者為香港資深媒體人）

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