由7位大導演合作的香港電影《七人樂隊》，裡面有香港從1950年至今，整整70年的情懷，將種種想說但又不能明說的心情，最終化為一部在數位化年代卻全由35厘米底片拍攝的電影，向輝煌的香港電影致敬，也向香港輝煌的過去致意。

7位大導演包括洪金寶、許鞍華、譚家明、袁和平、杜琪峯、林嶺東及徐克，每人觀點不同。其中我覺得最有趣的是杜琪峯的《遍地黃金》，拍2000年兩男一女在茶餐廳炒股票，不只他們炒，茶餐廳的老闆娘也在炒，精彩對話、趣味轉折加上結尾遇到的SARS風暴，居然也能轉成炒房良機，表現出香港人的炒賣天份。胖胖的徐浩昌表現搶眼，讓10分鐘短片精彩萬分。

而徐克的《深度對話》拍香港未來，則有框框之外的巧思。他讓精神病院裡的醫生與病人對談，數度身分互換，多重翻轉，每個人都覺得對方有病，而且病得不輕，豈知自己也正是觀察對象；在短短的篇幅中諷刺如今香港的處境。而且徐克大開香港電影玩笑，讓男病患自稱是許鞍華，醫生說，可是許鞍華是女的！病患笑說導演就導演，幹嘛要硬說女導演，有哏。

這樣一部串燒式作品，因每位導演風格不同，觀眾會找到自己喜歡與不喜歡的，整體也融合出一種特殊的香港風味。這裡有從頭頂飛過的飛機、旗袍、新嫁娘的裙掛、舞獅、功夫，也有移民、高樓、山水與大會堂。電影完成在2020年，那時香港還不需要戴口罩，人們還可以在街上找尋舊日記憶，觀眾在整整兩年之後看片，真有滄海桑田的感受。

算算7位導演中，有6位超過70歲，他們過去的作品就像過去的香港，是我們台灣觀眾非常熟悉的領域。我們看電影、看港劇學廣東話，跟著吃茶餐廳的腸粉，也跟著香港電影看到成龍、洪金寶的童年，看到徐克的武俠世界，看到許鞍華的努力與堅持，看到袁和平、杜琪峯、林嶺東的動作片與精彩警匪世界。但一切轉變太快，就像任達華在《迷路》段落從國外回到香港，竟然連大會堂都找不到，他想找回記憶中有山有水的好地方，卻發現那個地方讓他迷路了。

印象中的香港就是個一直吃、一直買、一直走路、走得很累、走到會哭的現代都會，什麼都擠、天際線充滿了高樓，即使在戶外也讓人有幽閉恐懼症，這麼大的壓力下，是香港電影讓香港變得與眾不同。

還記得看完《重慶森林》那年，我真跑去找尋重慶大樓，還有那中環半山的世界最長手扶梯，也記得小時候看洪金寶、成龍、元彪賀歲片的喜悅，香港的小街窄巷讓人想起《功夫》的九龍城寨以及《花樣年華》讓梁朝偉、張曼玉擦身的樓梯。

7位老導演合拍《七人樂隊》，說想讓香港的電影人團結起來，我真心覺得他們還想幫香港人打氣，告訴他們雖然政治以及疫情的封鎖讓香港很不一樣，但大家心裡還是有一個香港，一個有山有水的好地方。（作者為作家）