根據媒體報導，美國總統拜登親自證實將在10日內與中國大陸國家主席習近平進行電話會談，拜登任內迄今已4度與習通話或舉行視訊對話，最近一次是今年3月18日。顯然在詭譎多變的國際局勢下，美國政府有意藉由半常態化的對話模式來化解中美兩強間的矛盾，以管控衝突，並在可能的情況下積極創造合作的契機。

雖有不具名的美國官員以刻意含糊的方式暗示拜習這次對話只是就一系列雙邊、區域和全球議題廣泛地交換意見，然而各種跡象顯示，拜登主動邀約習對話的主因有二：其一，針對美國國內通貨膨脹問題，考慮藉由調降對大陸商品課徵的關稅，以緩和通膨的壓力；其二，在美國和歐盟對俄羅斯經濟制裁損人不利己的情況下，俄羅斯卻進一步擴大戰果，從占據烏東轉而意欲染指烏南，美國面對俄烏戰爭看不到盡頭的無奈，只能再次要求中方不得提供物資援助俄羅斯攻擊烏克蘭，以減損俄方的戰鬥能力。

正當拜習對話即將展開之際，卻傳出和拜登同黨的國會眾議院議長裴洛西計畫8月訪問台灣，由於裴洛西一貫強硬的反中立場，自然引起大陸官方不留情面的猛烈抨擊。其實早在今年4月間就已傳出裴洛西想訪問台灣，當時大陸外交部長王毅直指此舉是在台灣問題上公然踩踏「一個中國」紅線，是對中國主權的惡意挑釁，裴洛西的發言人隨即表示議長的新冠檢測結果呈現陽性，暫緩訪台。外界紛紛揣測這是在北京與白宮聯手反對下，裴洛西的「政治確診」。

此次裴洛西在美國對中強硬派的簇擁下，再次計畫訪台，卻值拜習對話又將進行的敏感時刻，據聞白宮為免橫生枝節刻意操作消息外洩，希望媒體爆料之後此事再度胎死腹中。大陸外交部也在第一時間不假辭色地將裴洛西訪台定調為「向台獨分裂勢力發出嚴重錯誤信號」，並表示「如果美方一意孤行，中方必將採取堅決有力措施，堅定捍衛國家主權和領土完整。」拜登在面對媒體詢問時也以「軍方目前認為這不是個好主意。」來回應，但他應該很清楚美國三軍的最高統帥就是他自己。

倘若在美國政府一手導演的全球反中浪潮下，自己政府高層卻與中方聯手再次阻卻本國頗負國際聲望的重量級國會領袖訪台，只能說明國際政治絕無不變的標準，更非公平正義，僅存現實利益與妥協藝術。

與此同時，日本前防衛大臣石破茂等跨黨派眾議員組成的「思考日本安全保障之會」，將於本月27日到30日組團訪台，一方面似乎是對日前副總統賴清德赴日弔祭安倍晉三的投桃報李，另一方面更積極呼應美國前國防部長艾斯培以訪台行動表達對於台海周邊事態與安全的關切。問題是，在中美競合關係的複雜賽局中，這些陸續訪台的美、日政要僅在彰顯反中同盟的共同立場，還是虛張聲勢之餘，另圖己身豐厚的政治利益？（作者為佛光大學公共事務學系、未來與樂活產業學系合聘教授、台灣對外關係研究暨發展協會理事長）