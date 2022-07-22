日前教育部宣布配合農委會「學校午餐採用國產可溯源石斑魚專案實施計畫」，將投入6億元，讓全國3600多所中小學、近180萬學童在9月至年底的營養午餐，每月可吃1次石斑魚，預計將可增加1600公噸的消費。

由於今年石斑魚大陸出口預計減少3600公噸，農委會規畫外銷增加300公噸、加工凍儲及外銷獎勵增加1000公噸、內銷則增加1600公噸。依照教育部的作法，內銷目標似已可達成。

政府加碼補助學童午餐，提升學校午餐品質，頗值得肯定。惟將龍膽石斑魚硬塞給學生吃，顯然又是轉移注意力的政治性操作，且對銷陸中斷的石斑魚種裨益有限。該政策計有以下四大問題：

首先，從兒童健康角度觀察:石斑魚固然蛋白質含量高，脂肪含量低，亦富含鐵、鈣、磷、鎂、硒、鉀等營養素，而魚皮含有豐富的膠質。惟其價格昂貴，政府補貼金額有限，每月僅能吃1次石斑魚，若購置其他優質食品，可享用更多次，對學生健康更有幫助。

其次，龍虎斑因大陸暫停我進口，才是需要政府協助的魚種，也是供應大陸市場的主要種類，價格因而暴跌，龍膽石斑則不受影響。政府不是不知道該協助的魚種是龍虎斑，然而體型較小的龍虎斑適合用於桌菜，讓多人共同食用，較不適合作為個人食用的學童午餐；反觀，體型大的龍膽石斑，方便輪切為魚片，可煎或炸成魚排，才會雀屏中選。

第三，安全性疑慮未解：大陸之所以會暫停我石斑魚進口，係多次檢出孔雀石綠、結晶紫兩種禁藥。農委會事後並未全面清查，僅是檢驗違規運搬船所提供的11家養殖場名單，就宣稱我國石斑魚安全無虞。如此草率的做法，無法化解民眾的禁藥疑慮，家長怎會安心讓學童食用?難道宣稱是「國產可溯源」，就可以解決食安問題?

最後，其他銷陸受挫農產品也應比照辦理：大陸暫停進口台灣農產品，除了石斑魚之外，還有蓮霧、釋迦與鳳梨。且兩岸關係不佳，不排除未來還有其他農產品也可能受影響。農委會主委陳吉仲不應只協助石斑魚，其他暫停進口的水果亦應讓學童享用，尤其是受影響最大的釋迦。

筆者認為，國內消費石斑魚多用於餐宴，家庭食用相對有限，且幾乎都是單一清蒸的作法，被年輕人視為LKK的菜色。政府若要增加國內消費，應以長遠思考開發創意新菜色與簡易食用方式，吸引年輕人消費，擴大消費客群。

出口也是如此，石斑魚與外國人的消費習慣有所差異，即使有高額的運費補貼，也不易打入華人以外的市場，仍需開發出適合外國人的新料理，否則光靠「民主」口號，並無法搶占市場。（作者為國家政策研究基金會副研究員）