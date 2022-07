美國克萊蒙特‧麥肯納學院(Claremont McKenna College)教授裴敏欣畢業於上海外國語大學,在哈佛拿到政治學博士學位。多年來他對中國大陸的批評炮火猛烈,因而不免被認為有「皈依者情結」。有趣的是,上周他在彭博社的評論文章〈拜登正在與中國打一場錯誤的戰爭〉(Biden is Fighting the Wrong Battle Against China),卻又令人疑惑,難道一貫反華的「中國通」轉向了嗎?

上海出生的裴敏欣立場一向旗幟鮮明,例如幾年前出版的《出賣中國:權貴資本主義的起源與共產黨政權的潰敗》書中,觀點就非常符合美式民主的意識型態。他說:「美中戰略競爭的根本原因,是中國持續的一黨專政。促進民主和人權,符合美國的長遠利益。」又說:「不政治改革,中國的未來一定會是腐爛。」還說:「中國將在一段時間內繼續快速增長,但面臨著巨大障礙,包括人口老齡化,以及令人窒息的統治政權。」

他更大膽預言:「人均6千美元以上的非產油國,專制統治無法維持。歷史上,連續當權最久的政黨(蘇聯共產黨),在位僅74年;中國每年700萬大專生畢業,僅100萬得以入黨,其他600萬因經濟機會不均等,皆成反共人才庫一員。因此,預測已執政62年的中共最多只有10~15年壽命。」

裴教授在出版的不少書中,搜羅了中國大陸買官賣官、官商勾結、國企腐敗、黑白勾結、法官貪瀆、監管涉貪等上百件公開報導案例。其目的就是要論證榨取式體制只會讓民主轉型更加困難和混亂,專制政權隨時可能突然崩解。

不過,上周他的文章讓人想起1951年在韓戰期間,美國參謀長聯席會議主席布萊德雷(Omar Nelson Bradley)將軍說過的話語:「要避免與錯誤的敵人進行的錯誤戰爭」。就如同前國務卿季辛吉(Henry Kissinger)最近也提醒拜登當局,不要與中國無休止對抗。固然防止中國或其他國家霸權很重要,但這不是透過無休止的對抗可以實現的。

反華「中國通」裴教授立場變了嗎?他在文章中批評拜登的外交政策虛偽,無能扭轉國內政治極端兩極化趨勢。他認為內政、外交的目標應回歸「根本的國家利益」,潛台詞有點「幹嘛去招惹你惹不起的對象」味道。

然而,他是在頌揚中國的發展、中國的崛起嗎?非也!即使在最近的其他評論文章,例如關於村鎮銀行爆雷的新聞,他也一貫唱衰中國。只是站在美國立場,他看到美國國內失火問題更嚴重,撰文敦促拜登要以本國利益為出發點,不要虛擲精力、畫錯重點與中國糾纏!(況且,反正中國自己本來就即將垮掉)

話說回來。中國在裴教授眼裡如此不堪,執政者只剩3、5年壽命,但為何美國總統拋卻中國就不會說話了?把東南亞國家叫到美國訓話,要求這些領導人站在正義的一邊;到歐洲,大談中國是系統性的挑戰;去中東,說權力真空不能讓中俄填補。不提中國,就毫無話題、言之乏味?難道總統先生看透中國,看到中國通沒看到的一面?

還是,反華的「中國通」們歷來對中國崩潰預測之荒謬、失實,讓總統及身邊幕僚們也看不下去了?也許當作自我感覺良好的大內宣可以,但在經濟失衡、通膨失控而有求於人的政治現實裡,累積了足夠的談判籌碼後,該打的視訊電話還是得打。(作者為香港中文大學金融系副教授)