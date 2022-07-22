美國前國防部長，在訪問台灣時表示，台灣應大幅增加國防預算，男性和女性都要當一年義務兵役，加強後備軍人動員能力。今年1月1日，國防部成立了「國防部全民防衛動員署」，主要任務為持續精進教育召集軍事訓練，提升後備部隊戰力。國防部長邱國正在去年5月10日表示，有意廢止台灣目前軍團，防衛指揮部官銜職稱，保留作戰區，以作為今後部隊編裝。換句話說，原來在戰時才畫分的作戰區，國防部考慮，現在就要進入作戰區來重編。

與此同時，美國軍售台灣的政策改變，俄烏戰爭爆發後，美方拒售台灣M H -60R反潛直升機，理由是美方要我們採購「不對稱戰力」的武器。所謂「不對稱作戰」，係指作戰型態與方式，在於打亂敵方作戰節奏與速戰速決企圖。此外我們空軍F-16V 戰機 ，整體採購的A G M-158長程攻陸飛彈等裝備，美方迄今尚未同意。

國防部發表的《2021四年期國防總檢討（QDR）》的結論「拒敵與彼岸、擊敵於海上、毀敵於水際、殲敵於灘岸」，這個防禦策略，基本是對的，怎麼可以讓中共的部隊登陸台灣呢？如今，我們看到美國拜登政府的陽謀，就是要讓中共軍隊登陸台灣。因此， 拒敵於彼岸的空對地飛彈不賣給你、擊敵於海上，毀敵於水際的反潛直升機不賣給你。美國國防部有關人員，對台灣是不斷施壓，要求台灣進入作戰區體系，要求台灣加強動員，要求台灣男女服兵役，希望台灣在本島打游擊戰。美國就是要把台灣烏克蘭化，打爛台灣，拖垮中國大陸，這是美國人的陽謀。問題是台灣一般人看得懂嗎？我們國防部一定很清楚美國的陰謀和陽謀。

兩岸軍事衝突， 1958年8月23日的金門炮戰為最高潮，當年10月25日，中共軍方宣布「單打雙不打」，但單日也不一定打，一直到大陸與美國建交，1979年1月1日，中共國防部發表聲明，停止對金門等地區炮擊，兩岸才真正停火。這樣的停火是靠「沒有簽停戰協議」的共識，兩岸停火到今天。此外，中共軍機不越過海峽中線，金門不飛戰鬥機，不駐陸戰隊，也是雙方共識？中華民國的國軍，從此進入整軍經武的備戰。雙方都很小心，不願無端重啟戰火，兩岸逐漸恢復來往，一直到民進黨上台主政為止。

民進黨配合美國川普總統的反中抗中，又遇到香港「反送中」的政治際遇，蔡英文獲得連任。從這一刻開始，民進黨當局，不斷實行對中國大陸不友善的政策和手段，充分配合美國反中氣氛，讓台灣等同陷入向大陸「求戰」的瘋狂陷阱。台灣一般民眾完全不知道這般危機重重的兩岸關係，兩岸幸好有強勁的台商，維繫著兩岸的強勁經貿關係。中共當局，也沒任何動員攻台的反應。如今，美國前國防部長又來下指導棋，說一些令人反感的話語。此外，美國一些現役高級軍官不斷放話，中共威脅台灣，再幾年就會攻打台灣。幸好，中華民國國防部不為所動，不隨美國人回應。因為從國民政府退守台灣以來，國防體系的人都知道，中共絕不放棄台灣，也絕對找機會隨時解放台灣，我們絕不會讓中共得逞。

美國人在烏克蘭搞了俄烏戰爭，讓烏克蘭拿了美國人的防衛武器和俄國人開戰，就想讓俄羅斯陷入連連戰火，試圖拖垮俄羅斯。如今俄羅斯已決定長期抗戰，單方對抗北約30個國家。冬天再一個多月就來歐洲了，我們真搞不清楚，有40%能源需要俄羅斯供應的歐洲，真敢對俄羅斯叫陣，真的太不夠現實和理性，可能又中了美國人的話術！

美國這種要求台灣民進黨政府配合美國軍方戲碼，從向大陸叫囂「求戰」，還要變成「叫戰」，實在令人極為厭惡。美國天天開軍艦和飛機到人家門口叫陣，然後要狗腿子台灣民進黨，配合演出，向台灣人民進行「認知作戰」洗腦，表示中共已經磨刀霍霍向著台灣！這樣的扯東扯西已經兩年多了，台灣人真的看得下去嗎？中國軍機在南海識別空域，離台灣400公里演訓，叫著中共軍機擾台，那麼在台灣海峽對面飛來飛去的中共軍機，離台灣可能只有三四百公里，也算是中共軍機擾台嗎？台灣當局，這種配合美國人強化與大陸的敵我意識的認知作戰，其實只是增加未來被美國人拋棄又不得不與大陸來往的痛苦指數。

總之我們台灣不是烏克蘭，我們是世界高科技不可或缺的一塊，也是重要的經貿地區。如今台灣可能已成為美國人的眼中釘，因為我們擁有美國人沒有的尖端科技，美囯人欲去之而後快。我們絕不容許美國人把我們當烏克蘭，消滅了台灣又拖垮中國大陸。台灣人一定要自覺自省，台灣是我們一代又一代辛苦建立起來又能安居樂業的地方，絕不容許外國人在我們的地方蹂躪糟蹋。我們要用我們的方法維護我們的家園。（作者為中華戰略學會研究員）

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