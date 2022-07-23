外電報導，2022年5月在烏克蘭抗俄的亞速鋼鐵廠（AZOV）內竟留下一本烏克蘭翻譯版的《孫子兵法》。而俄羅斯「衛星網」報導，俄羅斯聯邦安全會議副主席也曾公開引用《孫子兵法》「九變篇」的「用兵之法，無恃其不來，恃吾有以待也；無恃其不攻，恃吾有所不可攻也」，來解釋為何要對烏克蘭進行特別軍事行動。

中國歷史上的兵書還有《吳起兵法》、姜太公呂望所著《六韜》，《軍誌》（作者不詳），唯《孫子兵法》被譽為「兵學鼻祖」，有「兵經」之稱，作者為春秋末期齊人孫武。他對齊國政局失望投奔吳國，在這段期間撰寫了13篇兵法，建立了古代軍事理論的基礎。

●孫武被吳王重用成名

就像三國時期司馬徽和徐庶向劉備推薦諸葛亮，孫武經伍子胥「七薦孫子」之後，將兵書送呈春秋五霸之一的吳王闔閭，吳王知孫子善用兵，拜為大將。孫子以3萬兵，西破強楚20萬兵，北威齊晉，顯名諸侯，使吳成為強國。

《孫子兵法》成書於專諸刺吳王僚之後至孫武見吳王闔閭之間，《史記》記載：「孫子武者，齊人也，以兵法見吳王闔閭。闔閭曰：子之十三篇吾盡觀之矣」。1972年在山東臨沂出土的漢代竹簡《孫子兵法》是年代最早的抄本，極具參考價值，筆者也有一本1992年立青文教基金會出版的中英對照《孫子兵法校釋》。

《韓非子》提到吳王闔閭問孫武：「什麼人都可以用兵法訓練嗎？」孫武答「可以」。於是吳王把後宮佳麗全數交給孫武，要他訓練一支娘子軍。這批佳麗認為吳王只是開玩笑，仍在校場上嬉鬧。孫武為建立軍紀，把隊長也是吳王最寵愛的兩名妃子當場斬首，其他佳麗震懾於孫武威信才嚴格遵守規定，任憑其指揮。

明朝劉伯溫的《百戰奇略》就包含孫子兵法而說：「凡興兵伐敵，所戰之地必預知之。知戰之地，知戰之日，則可千里而會戰；凡欲征戰先用間諜，覘敵之眾寡虛實動靜然後興師，則大功可立，戰無不勝」。

●《孫子兵法》亦屬博弈葵花寶典

《孫子兵法》流傳到國外譯成多國語言，史稱拿破崙更對此兵書愛不釋手；英國軍事理論家Liddell Hart嘆稱：「《孫子兵法》把我20多部著作所涉及的戰略和戰術原則幾乎網羅殆盡」；日本企業進行教育訓練時經常引用《孫子兵法》做參考。我們強力去中國化，限制年輕一代閱讀古文，忽略中國史，老外卻視若珍寶。

《孫子兵法》的影響已超越軍事應用，實際上亦是博弈策略的經典著作，不僅在軍事方面發揮重要的影響，對政治、經濟、商業、外交捭闔、人事管理和市場策略等與博弈相關的領域亦有指導意義。明朝張應俞所撰《杜騙新書》談及商業方面就借用兵法謀略；《New York Times》作者Robert Greene 的《權力的48條法則》（The 48 Laws of Power）一書廣泛採用《孫子兵法》哲學；微軟的比爾蓋茲、日本軟銀集團的創辦人兼社長孫正義都是善用《孫子兵法》的大企業家。

歷史上還有《孫濱兵法》被誤認為《孫子兵法》，孫濱也是齊國人，孫武的後世子孫，曾和龐涓師事鬼谷子學習兵法。該書最早見於《漢書o藝文志》，東漢末年失傳後，其書的存在成為懸案。1974年在山東臨沂銀雀山漢墓同時出土竹簡本的《孫子兵法》和《孫臏兵法》，才確定該兵法的存在。《史記》、《東周列國志》、唐代趙蕤的《長短經》都提到孫濱用兵如神。

●嘔心瀝血兵書十三篇

《孫子兵法》共１３篇，6075字，包括始計第一（原篇名「計」）、作戰第二、謀攻第三、軍形第四（原篇名「形」）、兵勢第五（原篇名「勢」）、虛實第六、軍爭第七、九變第八、行軍第九、地形第十、九地第十一、火攻第十二、用間第十三。

由於時境變遷，科技昔非今比，茲摘錄各篇一二，以為借鏡參考：

一、計 篇：「兵者，詭道也。故能而示之不能，用而示之不用，近而示之遠，遠而示之近」。就是指兵不厭詐，能攻顯示為不能攻；實際要打仗，卻顯示不打；要從遠處近攻，卻顯示將從近處近攻。

盟軍在二戰諾曼地登陸就充分運用此計。而1943年1月，英軍訂定「肉餡行動」（Operation Mincemeat）誤導德軍相信盟軍將進攻希臘而非義大利的西西里島，將重兵移防到希臘，這場成功的軍事欺騙行動使英軍順利占領西西里進而擊敗義大利。2022年4月在英國首映的《Operation Mincemeat》就是具體呈現上述歷史的電影。

二、作戰篇：「其用戰也，勝久則鈍兵挫銳，攻城則力屈，久暴師則國用不足；故兵貴勝，不貴久」。軍隊作戰要求速戰速決，戰事拖延則軍隊疲憊，挫失銳氣；長期作戰必然導致國家財政困難；因此貴在速勝，持久則不利。

希特勒採用閃電作戰擊敗波蘭，但東進蘇聯從夏季打到冬季，補給困難後援不繼，轉勝為敗，50萬降軍被蘇軍折磨得僅剩5000人在冰天雪地裡走到戰俘營，成為二戰成敗的轉折點，北韓軍隊3天內就攻陷漢城俱為「貴在速勝」的明證。

三、謀攻篇1：「凡用兵之法，全國為上，破國次之；全軍為上，破軍次之；是故百戰百勝，非善之善也；不戰而屈人之兵，善之善者也。故上兵伐謀，其次伐交，其次伐兵，其下攻城」。如何使敵國完整歸順才是上策，百戰百勝不如不戰而使敵人屈服。所以上策是以謀略克敵，其次是折衝樽俎，利用外交談判手段制敵，用武力攻敵是萬不得已。國共三大決戰的平津戰役，共軍能和平解放北平即採此兵法。

謀攻篇2：「知己知彼，百戰不殆；不知彼而知己，一勝一負；不知彼不知己，每戰必殆」。瞭解敵人和自己，百戰都不會失敗，否則勝負沒有把握；對敵我都不瞭解，每次用兵都有危險。孫子兵法強調「攻心為上」與「不輸」，重點不在「求勝」。項羽坑殺秦降卒20萬人，白起坑趙卒45萬人，均非孫武作戰手段，而玉石俱焚、兩敗俱傷更非其所願。

四、形篇：「善守者，藏於九地之下；善攻者，動於九天之上，故能自保而全勝也。善戰者，立於不敗之地，而不失敵之敗也。是故，勝兵先勝而後求戰，敗兵先戰而後求勝」。善於防禦的一方，隱蔽兵力如深藏地下；善於進攻者，發動攻勢如從天而降（閃電戰術），如此既能自保又能求勝。善戰者必先謀求立於不敗之地，再尋找擊敗敵人的機會。所以強大的一方必先有勝算再尋求與敵交戰；弱勢的一方則是先冒險和敵人交戰，然後企求僥倖得勝。秦趙長平之戰的廉頗和白起均善用之。

五、勢篇：「激水之疾，至於飄石者，勢也；鷙鳥之擊，至於毀折者，節也。是故善戰者，其勢險，其節短。勢如彍弩，節如發機」。湍急的流水能飄移石頭就是急速的「勢」；老鷹迅飛出擊能獵殺雀鳥，就是短促急迫的「節」。所以善於指揮作戰者所造成的態勢是險峻的，發出的節奏是短促的。險峻的態勢就像張滿的弓，短促的節奏就像擊發弓弩沒有回頭箭。三國時期關羽中了吳國將領呂蒙的「勢」計，離開樊城奔赴襄陽，結果被呂蒙所俘，後來更大意失荊州。

六、虛實篇：「夫兵形象水，水之行，避高而趨下；兵之勝，避實而擊虛。水因地而制行，兵因敵而制勝。故兵無成勢，無恆形。能因敵變化而取勝者，謂之神」。用兵猶如水流避開高處流向低處；贏得戰爭是避開敵之鋒銳而攻其弱處。水因地形而制約流向，作戰則視敵情而變通取勝。沒有呆板的作戰方式，能瞭解敵情而致勝就是用兵如神。

韓戰時的人民解放軍充分運用此點，美軍具裝備與火力優勢卻被打得求和，越戰、阿富汗戰爭亦如此。

七、軍爭篇：「其疾如風，其徐如林；侵略如火，不動如山；難知如陰，動如雷震」。軍隊行動迅速像疾風，行進從容時如森林輕晃；攻城掠地時如烈火迅猛；駐守防禦時如大山巋然；軍情隱蔽時如烏雲蔽日；大軍出動時如雷霆萬鈞。

日本戰國時四大戰神之一的武田信玄使用的軍旗，均寫上「疾如風，徐如林，侵掠如火，不動如山」。2020年6月香港國安法實行前夕，警察制服上都貼有「風林火山」標語。

八、九變篇：「用兵之法：無恃其不來，恃吾有以待也；無恃其不攻，恃吾有所不可攻也」。用兵的法則在於不要寄望敵人不會來，而是自己有充分戰備使敵人不敢侵犯。中美、俄美、南北韓間的對峙，甚至兩岸局勢都是如此。

九、行軍篇：「兵多非益，惟無武進，足以併力、料敵、取人而已；夫惟無慮而易敵者，必擒於人」。兵力多不一定戰勝，不能一味迷信武力而輕舉妄動，只要不輕敵冒進，並集中兵力、判明敵情，就可能戰勝敵人；既無深謀遠慮而又輕敵妄動，勢必戰敗。德軍兵敗史達林格勒即為明證。

十、地形篇：「夫地形者，兵之助也。料敵制勝，計險易、遠近，上將之道也。視卒如嬰兒，故可與之赴深谿；視卒如愛子，故可與之俱死」。瞭解地形地勢是作戰的輔助參考。正確判斷敵情，考察地形險易，知道雙方遠近，這是高明將領的致勝之道。對待士卒像對待嬰兒，士卒就可以共患難；對待士卒像對待愛子，士卒就可以同生死。

戰國時的趙國大將趙奢與士兵共飲食，趙王賞賜全部分給將士，因此戰無不勝，就是將士一心共赴國難。他又搶先佔領山頭，利用地形掩護打敗秦軍；韓信背水為陣，採取孫武「置之死地而後生」的策略打敗趙軍，活捉趙王歇。

十一、九地篇：「古之善用兵者，能使敵人前後不相及，眾寡不相恃，貴賤不相救，上下不相收，卒離而不集，兵合而不齊。帥與之深入諸侯之地，而發其機；若驅群羊，驅而往，驅而來，莫知所之」。善於指揮作戰的將官能使敵人前後部隊不相策應，主力和分散部隊無法互相聯絡依靠，官兵之間不能相互救援，士兵分散不能集中，集中兵力也無法完整。將帥率兵深入敵境，要像開弓沒有回頭箭。對待士兵若像驅趕羊群，趕來趕去，就會使軍隊混亂不知所措無所適從。

十二、火攻篇：「凡火攻有五，一曰火人，二曰火積，三曰火輜，四曰火庫，五曰火隊。主不可以怒而興軍，將不可以慍而致戰」。火攻形式有五種，一是火燒敵軍，二是火燒敵人軍需，三是火燒敵人裝備武器，四是火燒敵軍糧倉和彈藥庫，五是火燒敵軍補給線。國君不可一時氣憤而發動戰爭，將帥不可一時惱怒就求戰。

齊國田單就是用火牛陣打敗燕軍，二戰美軍用火焰噴射器燒殺在山洞壕坑裡的日軍，在韓戰和越戰中使用火焰噴射器和燃燒彈殲敵，俱屬火攻。

十三、用間篇：「用間有五：有鄉間、內間、反間、死間、生間。五間俱起，莫知其道，是謂神紀，人君之寶也」。間諜有五種：鄉間是將敵國的民間人士為我所用，內間是收買敵國官吏為我工作，反間是收買敵方間諜為我效力，死間是提供假情報給敵方，敵人發現實情處死我方間諜，生間指在敵方情蒐後能活著回報敵情。五種間諜併用，讓敵人莫測高深無從應付，這是神妙之道，國君制勝敵人的法寶。

齊國田單離間燕王與燕將樂毅，燕王誤信反間計，派騎劫替代樂毅，招致燕軍大敗，齊國失去的城市全部被燕收回。秦王用反間計讓趙王以趙括取代廉頗守長平，結果趙卒被秦將白起坑殺45萬幾致滅國，後來又用反間計殺死趙國李牧（戰國四大名將之一），趙國亡；項羽中了劉邦的反間計，把極具智慧的幕僚長范增攆走，結果楚漢之爭輸給劉邦，所以孫子特別強調「反間」的功能。

●從孫子兵法看兩岸關係

回顧整部《孫子兵法》並非提供實際作戰的方法為主要目的，而是以「先勝後戰」、「百戰不殆」作為戰略思想，在「形篇」中提到「是故勝兵先勝而後求戰，敗兵先戰而後求勝」，孫子提出要先勝後戰才能獲取勝利，否則就只能兵敗垂成。如何才能「先勝後戰」、「百戰不殆」？

「知彼知己」是首要關鍵，兵法第一篇首句：「兵者，國之大事，死生之地，存亡之道，不可不察也」，戰爭是關係國家興衰存亡的大事，所以務必謹慎，謀定而後動才能獲得最終勝利。兩岸關係也是如此，習近平2015年曾表示如果不承認「九二共識」就會「地動山搖」，蔡政府上台後絕口不提「九二共識」，即使蔡英文在2021年雙十國慶明確表達「中華民國和中華人民共和國互不隸屬」，「地動山搖」也未發生。

最能深入了解老祖宗《孫子兵法》者必然是中國，習近平不會冒著巨大風險武統台灣，在全球第一軍事強權美國的威脅下，必須確實做到知彼知己，立於不輸之地才有贏的機會，「保住江山」是核心價值；武統台灣不但會付出軍事、外交和經濟的巨大代價，甚至動搖習氏江山。因此「首戰即終戰」的閃電戰讓美國不及介入，以及風雨前的寧靜才是台灣最應擔心之事。

《孫子兵法》當然不能完全適用於今日，但講求謀略的基本道理還是相同，可運用於軍事、政治、外交、企業管理等方面。與李白有深交的趙蕤所著九卷64篇《長短經》，博徵經史，廣採百家，每卷幾乎都有「孫子說…」，若閱讀《孫子兵法》輔以《長短經》的以長短之術，勾距之學、陰謀之道來行通權達變之實，獲益尤多。

【歐陽聖恩專欄每周六刊出】