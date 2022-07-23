中國試飛院最近宣稱有一款極具「戰略意義」和「歷史意義」的機型即將試飛，引發外界各種揣測，從新銳的第六代戰機到中國首架國產民航大飛機C919都被點名。但若從「戰略意義」和「歷史意義」以及戰機發展的情況推測，完成中國「核三位一體」最後一塊拼圖的隱形戰略轟炸機轟-20，最被看好。

中國試飛院日前舉行黨員先鋒隊交授旗儀式暨某重點型號動員會，由試飛院黨委書記葛和平發出動員令。這次動員會的規格很高，包括了試飛院的一把手，還有型號總設計師、副總設計師等都出席，顯示試飛的飛機非常重要，否則不會全員到場。

雖然會中並未透露「某重點型號」是哪一種機型，但有提到該試飛具有重要的「歷史意義」和「戰略意義」，能被如此高度評價的型號，大多數人首先想到的就是「20家族」裡唯一還沒有露出真容的轟-20，因為它完全擔得起所謂的「歷史意義」與「戰略意義」。

轟-20自2016年9月中國空軍司令員馬曉天在長春出席空軍活動時表示，中國正在發展新一代遠程轟炸機，被外界視為算是中國首度「官宣」。

之後，2020年的5月，先有香港《南華早報》引述解放軍消息人士說，轟-20超音速隱形轟炸機可望使中方的打擊範圍倍增；後有中國西安飛機工業集團推出宣傳片《大國起飛》，片尾出現The Next字樣和一款被布幕遮蓋的新機型，被認為極有可能就是轟-20。

殲-20總設計師楊偉在去年第十三屆珠海航展舉行的新聞發布會上也明白回答：「20體系裡，大家想要的都能成真，到最後都能成為現實」，更加證實轟-20的存在，也讓軍迷們期待轟-20何時會誕生。

20家族的最後一塊拼圖

中國「20家族」裡的運-20重型戰略運輸機已在2016年上線，第五代戰機殲-20已於2017年服役，中型通用直升機直-20也亮相多次了，唯獨轟-20從2016年起說要建造至今，一直只聞樓梯響，沒有任何一張官方發布的照片，也沒有軍迷們自行拍到的照片。

從歷史意義來看，如果真的是轟-20要試飛，代表20家族的最後一款拼圖拼起來了，也代表中國第一款完全自主研發的長程戰略轟炸機、並且是具有隱形技術的轟炸機真的做出來了，顯示中國航空工業的先進。尤其今年秋天中共二十大召開，如果轟-20能在二十大前試飛，兩個「20」將可以成為中共很好的政治宣傳。

若從「戰略意義」來看，轟-20將讓中國成為美、俄之外，全球第三個同時擁有陸基洲際彈道飛彈、潛射彈道飛彈，以及戰略轟炸機等陸、海、空三種核打擊方式能力的國家，並且其核打擊能力可以直達美國本土。

雖然也有評論認為，以中共的特性，如果轟-20真的做出來的話，早就發布照片「官宣」了，不會像現在連一張照片也沒有，還停留在動畫圖而已。也有人說，在飛機試飛之前，通常會在廠家進行工程上的測試，通過後才會送到試飛院做任務功能的測試，但轟-20未曾聽聞過任何首飛即進行試飛，有點不太合理。

不過，中國畢竟是一個資訊封閉的國家，換句話說，說不定轟-20其實早已首飛過了，只是外界不知情而已，或者即使有所謂的「爬牆黨」航迷拍攝了相關照片，也在中國越趨封閉的網路政策下被屏蔽，所以實情如何，其實外界不得而知。只不過，從戰略意義和歷史意義，以及轟-20的發展情況猜測，轟-20早在2020年即傳出要試飛的消息，但因為疫情一延再延，所以延至今年試飛也是很有可能的事。

渦扇-20的可能性

除了轟-20外，其他擔得起所謂的「戰略意義」和「歷史意義」的可能還有渦扇-20發動機研發成功，要交給試飛院做最後階段的應用測試了，因為20的意思是2.0版，代表中國的發動機已完全擺脫前蘇聯系統，重新開始有一個屬於中國自己的發動機版本，尤其發動機是戰機最重要的「心臟」部位，渦扇-20的成功研發代表中國終於可以不用受制於人，同樣別具意義。

從渦扇-20發動機衍生出來的另一種可能，就是渦扇-20先裝到了中國國產第一款民用大型飛機C919上進行試飛，這可以由試飛院發布的照片中，在一排軍服人員中有兩位穿著白襯衫打領帶的民航人員，來推測這次試飛的機型中或許也有民航機。

中國最大的軍用運輸機運-20是採用渦輪螺旋槳發動機，今年一月南太島國東加王國海底火山爆發，中國就是利用運-20載運物資馳援救災兼練兵，展現了其戰略物資投放能力。如果渦扇-20裝載在C919上試飛成功，且大飛機的航程又可達到5000公里遠，那麼這對於運-20的重型運輸將極具戰術價值。

（作者為台灣國際戰略學會研究員，國戰會專稿，本文授權與洞傳媒國戰會論壇、中時新聞網言論頻道同步刊登）

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