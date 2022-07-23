這屆大陸年輕人現在還是月光族嗎？答案當然是否定的。

事實上，越來越多的年輕人，已經將攢錢視為了這個年齡段的重要計劃。

或許是為了買房，或許是為了結婚，又或許僅僅是為了增加一點安全感……不同的年輕人因為不同的攢錢目標彙集到一起，組成了浩浩蕩蕩的攢錢大軍，年輕人攢下的每一塊錢，都代表著他們面對不確定未來的一份努力。

都說一個成年人最頂級的自律就是存錢。

賬戶多一些餘額，在處境不好時就能多一分底氣，便也有了面對生活的勇氣。對於年輕人們來說，攢錢的意義從來不僅在於存款數的多少，而在於攢錢這個行為本身，所帶來的滿足感和對未來的希望。

「掙得不多，花的不少」，這或許是不少年輕人真實的現狀，畢竟，「超前消費」、「及時行樂」，似乎本就是屬於年輕人的特權。但有沒有一個時刻，讓你下決定要開始攢錢了？

#突然意思到自己該存錢的瞬間#這個微博話題下，共有1.7億的瀏覽量和6.3萬次討論，我們在網友的分享中可以看見：「攢錢」這件事的起始點或來自於一個結婚買房的計劃，或始於一場家人突出其來的重病……

而紛繁眾多的原因中，出現最多的一個詞其實是「安全感」。

那麼，如今的年輕人是如何攢錢的？到底攢了多少錢？「後浪研究所」近期發起了一項「年輕人攢錢調查」，有2234位朋友分享了他們的攢錢故事。

調查對象

01財務狀況自稱「優秀」的年輕人不到5%

02，4成人每月固定攢錢，90後堪稱攢錢王者

4成人每月固定攢錢，90後堪稱攢錢王者

03

04

05

06

07

08

09

打工人的終極理想

（梅雪、黃鑫）

（本文來源：「後浪研究所」公眾號）