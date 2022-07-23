自從2016年民進黨二度執政以來，基於政治立場的考量，透過制訂專法，提供租稅優惠，積極鼓吹大陸台商「鮭魚返鄉」，再加上美國川普和拜登前後兩任總統，見不得中國的快速崛起，對於長期主導、壟斷全球經貿遊戲規則的美國構成威脅以及挑戰，賡續啟動對中國的關稅制裁、貿易戰乃至於科技戰，從而也間接地提升蔡政府推動鮭魚返鄉政策的執行績效。

檢視近年來台商的加速回流，業者固然是基於趨吉避凶的務實考量，但凡事有利也就有弊。瞬間大量資金的回流，除了讓台灣的資本市場增加更多的量能之外，同時也間接使得長期以來，本來就讓實體產業界憂心影響投資環境的「五缺」議題，包括缺電、缺水、缺地、缺人才及缺工，儼然面對更嚴峻的挑戰。如何化解及滿足這些返鄉鮭魚的需求，自然也就成為蔡政府無可迴避的職責與考驗了！

但從正向的角度來看，這些曾經西進大陸，甚至於新南向東協及印度的台商，面對地緣政治美中角力下，一方面被迫選邊站，但一方面也可能因勢利導做出左右逢源布局。但如果最後大徹大悟選擇回流返鄉，則這些已有跨國投資營運經驗的台商，其視野量能自然也就「非吳下之阿蒙」。從而，包括新加坡與台灣的智庫研究團隊，最近即發聲認為，台商回流將可為「以台灣串接新全球供應鏈」帶來更大的契機。

其中，新加坡新躍社科大學教授李國權就指出，為了便於構建當前數位世界的國際規則、設定基礎設施，實現跨境數位交易領域的系統相互操作性，進而促成在新興技術標準和治理模型方面的合作夥伴關係，「數位經濟協定」（Digital Economic Agreement，DEA）已經是新形式的國際經貿協定模式。

而台灣經濟研究院研究員錢思敏則具體指出，其實新加坡除了已經與全球90多個國家、地區，簽署避免雙重徵稅的政府間協定，最新的發展則是也已經和澳洲簽署「新加坡、澳洲數位經濟協定」（SADEA），共涵蓋了包括人工智慧、數位創新和數位身分的領域，個人資訊保護，電子發票、貿易強化和農產品的E化認證等七大領域的合作備忘錄。此外，美國也正規劃要和其他國家以多邊形式簽署數位貿易協定。

面對這種全新的DEA跨國領域數位經貿合作模式，本來是台灣跨領域數位產業得以串接全球供應鏈的歷史機遇，但很遺憾的是，儘管包括相關產業及智庫學者已經發聲，並例舉星、澳、美等國家已做出不同進度的回應，我們的公部門體系，甚至連朝野立委在內，迄今仍未見對有關DEA的議題做出任何的回應或提出質詢。

進一步探索何以在台灣，除了相關的智庫學者之外，在公部門體系，包括扮演監督行政部門、反應民意期求的立法委員，以及職司面對問題研擬對策制訂法規的行政部門，竟然對當前國際上最新的熱門議題DEA，迄今未見置一辭，合理的推測是行政和立法部門可能對此議題渾然無知，又或者即使有所覺知，卻以事不關己而置若罔聞。然而智庫學者們則是直白地指出，這種落差反應出的其實是「沒有部會有跨國數位談判的經驗」，因而下意識的選擇即使知道了也不把它當回事。

然而，這種現象，殘酷的彰顯出台灣因為特殊的國際處境，已經從「被邊緣化」到「自我邊緣化」。而智庫專家們更憂心的則是，相關部會如此的消極甚至無知，將讓台灣難以切入亞洲國家積極洽簽的DEAs。而因為台灣的缺席，則未來經由跨國DEAs所建構的新監管壁壘，可能將讓台灣的相關廠商想要加入新遊戲規則下的全球供應鏈，卻因不得其門而入而影響未來的營運與發展！

一旦已具跨國營運經驗的鮭魚們，在返鄉之後雖然得到租稅優惠，卻發現台灣的行政主管部會，不論是經濟部、國發會、或者行將掛牌的數位發展部，竟然因為缺乏跨國數位談判經驗，致使業者未能融入全新的數位經濟全球供應鏈中。面對這種可能的失落，返鄉的鮭魚們為了存活，或為了抓住數位經濟時代的契機，則鮭魚們可能再度遠渡重洋，追求魚躍龍門，也將不足為奇！在一得一失之間，究竟誰要當責？看來也就只好留待歷史驗證了！