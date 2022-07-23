美國眾議院長裴洛西8月份究竟來不來台灣訪問，選擇在拜習視訊峰會前的敏感時刻被放出消息，多半難以成行。中共已叫囂、美國自己雜音也不少，昨（22）日美國官員向CNN說，擔心中共將台灣上空劃設禁航區。美國人的推測有沒有道理，目前新聞正在發酵中，無論如何，這是危險之舉，台灣政府連拒絕的權利都沒有嗎？

台灣輿論解讀裴洛西訪台之舉，有一派人認為美國此舉意在破壞拜習會，不讓民主黨在期中選舉過關，拜登就難以尋求連任；另一派人認為美國又在買空賣空，藉此墊高拜習會的談判籌碼。美國人玩台灣牌玩不膩，對岸文攻武嚇氣噗噗，台灣政黨則吵成一團。

裴洛西訪台的主動權在美國總統拜登手上，拜登剛訪問沙烏地阿拉伯增產石油碰了一鼻子灰，挽救通膨危機只能寄望拜習會這一招，美國若取消對中關稅懲罰、化解俄烏戰爭消耗戰來救選情，那麼美國一手導演的兩個爛攤子，淪落到需要中國「配合」演齣善後大戲，面子還真掛不住，打出裴洛西台灣牌，挫挫中國銳氣無疑是成本低、效益大的好牌。

拜登、裴洛西有期中選舉壓力，習近平有二十大連任難關，蔡英文則有九合一地方選舉不能輸的危局；拜登和裴洛西或許想挽救民主黨的選情，但踩中共紅線的險招是玩火的事，又無端製造中共將台灣上空劃設禁航區的緊張情勢，老實說吧，台灣「抗中保台」只能選舉時喊一喊，真要玩命，民進黨政府現在連美國要求恢復徵兵制的勇氣都沒有，可別弄巧成拙了。

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