（看來）年輕有為的新竹市長林智堅轉戰桃園市長，本來應該是一件喜事，是對老化斷代而在北部地區缺乏明星候選人的民進黨，一劑難得的強心針。怎知被國民黨挖出論文抄襲事件，讓這劑強心針變成氰化物，直接對年底選情執行死刑。放眼望去，民進黨在雲林以北，只剩下基隆還有一戰的可能。

然而我必須說，國民黨這步棋，可以說布得既高且深。早在1996年教育部長吳京接受410教改聯盟的意見廣設大學，並且便宜行事，將大量技術學院轉型為科大、普通大學的時候，就已經為今天的林智堅論文門架設好舞台了。而民進黨在2000年執政之後，又繼續的再廣設高校，擴大布局。剩下的，只是看哪些人會跳進去這個陷阱裡而已；當然我們看到李眉蓁已經先跳下去了。

林智堅的論文門，其實就是這樣的一個藍綠共業。高校的廣設，導致大學間的彼此競爭，使得許多學校不得不以招生而非教學品質為優先考量。而藍綠無能解決的少子化問題，又讓這個高教困境更為嚴峻。我當然相信，在這樣艱鉅的環境下，還是有許多校方高層與教授，是堅持理想的教育家。然而在大環境的影響下，更多的是為求生存的掙扎。

對教授來說，招生與畢業的績效，活生生的擺在眼前。對學生來說，不用辛苦地從0開始找資料寫論文。作為曾經認真寫論文的研究生，我了解這樣的誘惑，若非有點原則有點理想，必定難以抗拒。當然，對於只想要洗學歷而對學術界無心的政客來說，扎實的研究，只是時間的浪費。這樣的投機取巧，基本上只是種必然；差別只在手段夠不夠高明，有沒有留下漏洞而已。而陳明通，也就只是量產學位界中的業績高手、明星講師，重量不重質，當然會比較多瑕疵。

說到底，其實這樣的歷史共業，本來可以避免的。如果藍綠都對台灣這塊土地，有更多的深愛，有更多的遠見。那麼今天我們的高等教育，就不用淪落至此。國民黨雖然在經國先生的帶領下，開始本土化在地的經營台灣，然而大中國的思想與政黨系統，要轉換到島嶼海洋國家，需要的是格外的功夫。大中國，大陸思想的高等教育經營，在大規模的前提下，當然量會比較重要，而忽略了質的深耕。

而民進黨作為本土的反對力量，很遺憾的是除了反對之外，缺乏奠基於本土，對未來的想像。如果你問民進黨，對50年後的台灣有什麼期待？那麼他們除了民主自由、經濟繁榮以及台灣獨立之類的口號；和「國民黨垮台」這唯一的實質建設外，一無所有。基本上民進黨的治理原則，就是頭痛醫頭腳痛醫腳，然後大罵國民黨是病灶。這樣一個政黨在推翻威權上，自然有其功用。但在持續深化民主與國家發展上，卻很可惜的因為無法放下對權力的鬥爭，而變得毫無建樹。

網路上有一些聲音，好像表達了對林智堅的論文抄襲的不在意。然而我覺得他們並不是不在意，而是選擇將個人犯錯問題，交由制度而非輿論來處理。因為他們期待的，是能夠從根本上，矯正政客洗學歷的的問題，讓優秀的教育家，能夠培養出優秀人才的根本解方。事實上，台灣人民一直企求的，就是藍綠之外的一種選擇。奠基於本土，有遠見地對未來規劃；承擔當代的責任，拒絕債留子孫的一種選擇。

世界在快速的變化，這個國家需要前進。而且不是隨波逐流，而是有方向，有目標的前進。台灣的社會要安全，免於犯罪的威脅，也免於戰爭的威脅。台灣的居住需要正義，各個年齡層都需要租得起房子，買得起房子。我們需要有紀律的財政規畫，因為過去數十年寅吃卯糧的大撒幣政策，讓我們國家在後疫情時代的全球經濟環境中變得脆弱。

台灣期待經濟的繁榮，我們有優秀的人才、優秀的產業、優秀的創意跟認真的精神，公部門應該要有整體、長期的規劃，擔起分配與協調的角色，不要讓產業變成多頭馬車疊床架屋。我們需要對環境有永續的規劃，特別在極端氣候下，我們不能讓高溫與暴雨傷害我們的孩子 ，摧毀我們的城市和我們的家園。這個國家需要願景，而且需要有魄力，有能力的人，扎扎實實的埋頭苦幹，讓這樣的願景實現。

我相信人民會知道，做什麼樣的選擇，能讓這樣的願景實現。

（作者為自由撰稿者）

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