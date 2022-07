TO be or Not to be?這應該是傳聞美國眾議院議長裴洛西(Nancy Pelosi)8月初是否來台訪問的心情寫照。傳聞經由英國金融時報披露後,引來中共外交部強烈地反彈與不滿。中共外交部發言人趙立堅表示,「中方要求美方恪守「一個中國」原則和中美三個聯合公報規定,不得安排裴洛西訪台,……,若美方決意成行,中方必將採取堅決有力措施,堅定捍衛國家主權和領土完整。」

由上述趙立堅的表態,即知中共對裴洛西訪台的不滿可見一斑。就此,本文將說明、分析裴洛西來台的可能與否?提供各界參考。

一、說說而已不可能成行

消息傳出之後,美國總統拜登(Joe Biden)說「軍方認為現在不是好主意。」另外拜登表示他預計「在未來10天內」與中國國家主席習近平會談。由此可以看出拜登非常不希望裴洛西訪台,把已經僵持不下的美中關係搞得更加不可開交,沒有可以轉圜的餘地。

畢竟美中關係自川普搞壞迄拜登接手近2年來,情勢每下愈況,好得起來的機會微乎其微,何況美中兩國人民的仇恨值一直在升高當中,彼此的不滿與怨懟越益加深。這是美中問題的關鍵難以轉圜的焦點所在,因為人民間的嫌隙,是政府必須考慮的重點,政府關係即便還好,人民之間並不好,這就是問題所在。

上述問題中共不能等閒視之,或蒙混而過,使得問題越演越烈,走上相互毀滅,就難有迴旋空間。而近幾年中國戰狼式外交,使美中關係一直在破壞中更加惡化,這正是拜登不希望裴洛西,不要再雪中送冰,冷上更冷,終究冷到爆。由是可以推知,裴洛西此次訪台的可能性很低,幾乎是不可能的任務。

二、可能來台訪問的理由

上述雖已判斷裴洛西來台可能性幾乎不可能,但事情未發生前,總不能不從不可能當中,去探尋一些可能的蛛絲馬跡,做為研判與推測的基礎,進而探尋裴洛西亦不是完全不可能來台訪問。

因為,裴洛西是美國國會議長,代表美國人民行使民意權益,她代表美國民意來台訪問,如果因為中共警告她不能來,裴洛西就打退堂鼓,那麼美國人民會覺得,中共的手竟然能夠伸進美國國會,而且可以逼得美國民意就範,這是美國人不可能接受的尺度。就此而言,裴洛西就算盱衡全局,暫時不來台訪問,但也不可能草率言退,必然會跟拜登積極爭取來台,即便不成,也會要求行政部門,給人民一個雖不滿意,但還可以勉強隱忍的台階。

總之,裴洛西辦公室日前告訴美國《華盛頓郵報》,維持本週稍早的評論:「鑒於實行已久的安全慣例,我們不預先證實或否認國際出訪行程。」由此,推判裴洛西來台訪問,我們認為,七分不可能,但仍有三分的可能性存在,值得拭目以待。

但我們要呼籲的是,台灣應該維持等距的美中台三角均衡關係,讓台灣不要在偏離的兩岸關係中,惹來危安因素,製造不安全的坑洞,而自陷其中,這是最笨的作法。

(作者為中華戰略暨兵棋研究協會研究員、中華兩岸與戰略研究協會籌備處發起人)

