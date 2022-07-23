國際情勢瞬息萬變，拜登21日才預告「會在未來10天內與中國國家主席習近平談話」，顯示中美緊張關係有舒緩的機會，關鍵時刻卻傳出眾議院議長裴洛西有意訪問台灣，大陸強烈表態反對，給了美中台三方鷹派比賽講硬話的機會，諸如「伴飛裴洛西專機」、「軍機飛越台灣」、「台灣附近試射飛彈」、「設置台灣禁航區」、「美軍擔心擊落裴洛西專機」等不可思議的主張或推論紛紛出現，一時之間台海又顯得緊張萬分。

緩和與中對抗 美態度明確

裴洛西訪台行程會因而取消嗎？習拜會談會受到影響嗎？在中美雙方各自經緯萬端的內部複雜情勢下，實難臆測，但有一點可以確認，中美關係自2018年急遽惡化後，歷經衝撞與磨合，現在雙方都有意建立「護欄」關係以管控分歧、避免衝突。尤其最近1個月，美國財政部長葉倫和大陸國務院副總理劉鶴、美軍參謀首長聯席會議主席密利與中共中央軍委會聯合參謀部參謀長李作成、國務卿布林肯與外交部長王毅，密集進行視訊與實體會談，已為習拜最新一輪談話鋪平道路。

另一方面也可以看到，大陸正密集展開外交攻勢，希望理順對外關係。王毅在和澳洲外長黃英賢於G20峰會場邊會晤後，透露中方有改善雙邊關係的意願，稱「中方願把脈，再校準，再揚帆」。中印關係也出現解凍跡象，兩國第十六輪軍長級別會談結束後，傳出兩國外交部長將利用月底參加烏茲別克上合組織外長會議機會會面，為兩國領導人習近平和莫迪會晤鋪路。

北京也積極改善中歐關係，《南華早報》日前報導，德國總理蕭茲、法國總統馬克宏、義大利總理德拉吉、西班牙首相桑切斯等歐洲國家領導人，受邀於中共二十大後赴北京參加中歐峰會，大陸外交部發言人雖然否認這則報導，卻有不具名高層官員證實「確有接觸」。事實上，外交部曾派兩個特使團分頭訪問歐洲國家，王毅也和法國政界積極溝通，希望改善與歐盟的關係。

北京積極與美國建立「護欄關係」，與歐盟、澳洲、印度改善關係，一時之間雖不可能改變雙方的「戰略互疑」，但起碼可以管控風險，甚至可能逐漸累積互信、增加共識，擴大合作空間，從過去1年多來拜登政府與北京的互動過程，可以清楚看出這個軌跡。拜登政府在與大陸互動過程中，對台政策也慢慢調整，逐漸重新回到「戰略模糊」立場，國務院官網恢復「不支持台獨」表述，是最明確的訊號。同時大陸對台方針也明確回到「和平統一」立場，「武統論」明顯降溫，似有意降低美方對台海的危機感。

台應自主判斷 擺脫代理戰

美國對降低雙方對抗危機的態度比中國大陸更明確，布林肯在與王毅見面時，將中方提出的「四不一無意」擴展成「六不」：不尋求對華打新冷戰、不尋求改變中國體制、不挑戰共產黨執政地位、不尋求圍堵中國、不支持台獨、不尋求改變台海現狀。展現與北京修好的誠意。可以推論中方對此表示滿意，因而拜登對「習拜會談」成局抱持樂觀，但突然傳出裴洛西訪台的消息，成為美中關係的灰犀牛。

非常清楚，拜登希望與習近平保持對話關係，兩人已4度透過電話或視訊談話，過去1個月又密集安排與習視訊會談，而中方也展現明確的意圖希望改善對外關係，美中在艱困環境下趨向合作的格局已經形成，無論裴洛西訪台最後是否成局，美中關係、大陸對外關係往緩和方向發展，不會因而改變。

美中趨向緩和，代表美台關係的空間會受到擠壓，美國對中鷹派鼓勵台灣強硬，要台灣編列超額國防預算、增強不對稱戰力、徵兵制役期延長到1年以上、強化後備兵力，顯然不是台灣人民所樂見，尤其不應該有任何把台灣變成戰場的打算。無論美國鴿派或鷹派當家，台灣都需要有自主判斷，把自己的前途抓在自己手中，但民進黨唯美國之命是從，非常危險。