桃園市長參選人林智堅論文涉嫌抄襲，民進黨是否考慮陣前換將？鄭文燦說，選舉跟論文要分開處理，不要為了論文爭議無限上綱。這說法，形同是要選民把「誠信」跟「投票」分開處理，一個政黨的民主素養及道德感的下限能有多低，由此可見。

近日曝光的竹科管理局公文，更證實林智堅未取得授權，代表他不僅是抄襲，還有面臨剽竊智慧財產權的法律問題。面對嚴肅的法律與學術倫理，林智堅始終以迂迴的「政治抹黑」回應外界質疑，就是不願正面回答是否抄襲論文。

如今，鄭文燦被問到台大、中華大學若判定論文確有抄襲，民進黨是否會有陣前換將的可能。他說，現在好像為了選舉，一切都可以摧毀，但學術歸學術，「我現在態度是選舉跟論文是分開處理」。

鄭文燦與林智堅都是蔡英文總統重點栽培的愛將，他們的發言，某種程度代表了民進黨的主流意識。然而，這些談話清楚暴露出這個曾引領台灣民主風潮的政黨，已經不再認為選舉應當選賢與能，只要能勝選，候選人的道德再敗壞也無所謂。

更甚者，民進黨身為執政黨，卻帶頭鼓吹國人投票與誠信是兩回事，要選民投票的時候，忘了候選人的品德。這種完全違反民主常態的荒謬切割術，在民主國家是絕無僅有。

新竹市為台灣科技產業重鎮，林智堅身為父母官，卻涉嫌將科技業最在乎的智財權當成可割可棄的洗學歷墊腳石，相信此刻的新竹人會很慶幸，幸好這位少年市長已提前離職；接下來，就看桃園人到底會不會聽從鄭文燦的建議，真的把誠信放兩邊，選舉擺中間。