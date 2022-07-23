上海3個月的抗疫已經走進了歷史，它的代價和收益還需要歷史和人民的評判，不是為政者自己怎麼說就怎麼樣的。作為親歷者有太多的感受，擇其溫和者而言之，也許更能引發思考，更能規避歷史的重演。

抗疫初期有太多的食品中途爛掉，被貪腐瓜分，而居民卻有忍饑挨餓的。團購價格高於市價2-3倍，擁有分配權的人日進30萬不是誇張；出入證行駛證都有價格。如果不是攔路設卡，民眾自己去商場購買，團長、大白和保安哪能掙到這些錢。這就充分證明計畫體制的荒誕，原本計畫體制想用人的高尚和睿智來取代市場的利己和無序，卻未曾想只要人凌駕於市場之上，就一定有意無意地設置各種有形和無形的關卡，阻礙商品供需雙方的直接交易，即便官員開始不無崇高和理性，跟著這個體制運轉後，早晚會迷失本性，變得顢頇貪腐，所以計畫經濟40年會走到崩潰的邊緣。教訓是：再也不能允許任何人和機構凌駕於市場之上，讓所有的人，包括長官都圍繞著市場，而不是長官的意志。也就是根據供需雙方直接交易的要求拆除障礙，決定政策，調節行為。

封城之初，各小區都湧現出很多動人事蹟，志願者不辭辛勞，送物資到各家門口；各家將多餘的食品放在公共部位，讓更需要的人家提取；團長們挺身而出，為小區組織貨源…。大大增強了小區的凝聚力，改善了鄰里關係。漸漸地，這種情況發生了變化，團長和志願者成了賺錢的門道，居委也告誡，分發放在門口的食品要趕緊拿回家，否則會被別人拿走。這些都表明利他的美德只有短暫的輝煌，長期的持續最終會被利己所吞噬。

由此產生重要的反思，大陸幾十年來一直強調道德思想教育，讚美英雄，並以此管理國家，其實這完全走錯了方向。一個高效管理的社會，沒有英雄表現的機會和平台，就如上海沒有靜默的折騰，哪有各小區中的動人事蹟。而且，道德只能非常時填補管理的缺口，超過短暫的保鮮期，所有利他的美德都會走向反面，因為再高尚的品德也抵禦不了利益的長期誘惑，所以團長志願者最終走向了謀利。

伽利略對教皇的屈服很能說明管理與美德的關係。伽利略被教皇放出來時，學生問：「老師，你堅持住了嗎？」伽利略：「不，我屈服了。」學生震驚：「為什麼？」伽利略：「因為我怕痛，怕繼續挨揍。」學生怒道：「一個沒英雄的國家是不幸的國家！」伽利略搖頭：「不，一個需要英雄的國家才是不幸國家！理性的國家不需要英雄，不理性的國家才需要英雄。」等價於「管理好」的國家不會置人於危難的境地，他們成不了英雄，「管理不好」的國家危難太多，英雄自然不少。教訓是：讚美英雄和美德就是掩蓋管理的低效和紊亂，把喪事當作喜事來辦。所以再也不要吹噓什麼英雄輩出的年代，沒有英雄的時代才是最好的年代。

公道地說，大白還是做了很多好事，包括救助病人、分發食品物資、扶危濟困，但是強制押送、暴力破門消殺也都是他們。警察對公眾的克制和忍讓、坦誠與民眾一樣無奈，也非常可圈可點，但是，以法律的名義，給大白背書，聽任他們橫行不法也有警察，這就將大白和警察的形象搞得非常的醜陋。

按照一分為二的思路，不能以少數的極端，否定多數的貢獻。其實這樣的邏輯是荒謬的，只要一個極端就會引發普遍的恐慌，就像只要飯菜中吃到一條蟲，就會把整盤菜倒掉，誰也不會把整盤菜吃完，證明有問題的蟲是一小撮。只要有一個假陽性，就會引發對所有核酸檢測的懷疑；只要有一戶被暴力入室消殺，就會引發所有人對自己權力被侵犯的憤怒；只要一個人忍饑挨餓在遊蕩，就會引發所有人對自己的未來的擔憂。教訓是：不要說什麼一分為二，大多數與一小撮，社會的安全感不是由大多數人，而是少數人的感受所決定，不是由平均水平，而是由個別極端所決定，所以管理者不能以少數紕漏來自我安慰，而必須有避免個別可能極端的底線思維。（作者為大陸大學教授）