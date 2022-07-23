歐洲議會於本月6日通過將核能列入綠能投資標的後，媒體追問經濟部我國是否考慮重啟核電，王美花部長僅以核廢問題無法解決回應，排除了核電重啟的可能性。怠忽職守的政府彷彿「忘記」既有核廢仍須積極處理一般，只會一再複製反核團體的「核廢無解」說，作為遮掩其非核意識形態的老舊擋箭牌，完全無視國際上關於用過核燃料處理的常規作法與有效解方。

上周六，聚焦於我國淨零排放與能源政策的「民間能源會議」中，前總統馬英九致詞強調，歐盟27國認定核能為綠能，非核家園已是落伍觀念，建議政府修正錯誤的能源政策。經濟部立即發布聲明，指歐盟將核能列入綠能選項，附帶要求2050年前必須為高階核廢（用過核燃料）找到最終處置場，又說核四在去年底的公投中遭民意否決。經濟部刻意誤導，明顯推諉卸責。

核電在台灣使用超過40年，既有的高階用過核燃料本就必須加以處理及處置。依照台電目前規畫，最終處置場將於2055年完工啟用，2050年之前找到場址不就是必然的步驟嗎？就算核電不續用，政府拋出一句「核廢問題無法解決」的政治語言，便可對現有用過核燃料置之不理嗎？執政者沒有擔當，還先搬一塊假想的大石擋住自己的去路，真是令人嘆為觀止。

再者，去年的核四重啟公投案是因多數民眾未投票而無法成案，正反方均未取得有效支持，並非民意否決。當今政府若真重視民意，就請尊重2018年「以核養綠」公投的結果，當時近6成民意支持續用核能，政府最終卻僅刪除《電業法》的一項條文而無進一步作為，民意難道是可以任由政府選擇是否尊重的嗎？

事實上，用過核燃料的處理與處置技術，只要參考國際作法，其實不難發現解方不只一種。首先，用過核燃料可以透過再處理技術，進一步減少其體積至原來的25%，而利用元素經再加工後，可重製為新型燃料繼續用來發電。台電本欲在2015年將一部分用過核燃料送往法國進行再處理，後因立法院反對而作罷。

其次，乾式貯存技術也是選項之一。此技術具先天安全特性，用過核燃料衰變熱可利用空氣自然對流進行冷卻，風險與成本極低，其優點是未來第四代核反應器技術發展成熟後，可把用過的核燃料充當其燃料。

另有一種長半衰期核種處理技術叫作核轉化，利用先進的「加速器驅動次臨界系統」將此類難以處理的核種轉化為短半衰期核種，甚至是不具放射性核種，過程中更可同步進行發電。

最後，若不想進行再處理或核轉化，亦可仿效芬蘭或瑞典的作法，建置最終處置場以進行用過核燃料的地下永久封存。

在台灣，核廢處理一直都是政治性問題，不是技術性的問題，我國現行作法及未來規畫在國際上早已行之有年，執政者難道是擔心核廢有解之後，就不再有反核正當性嗎？請政府務實跟上核能已是綠能的國際腳步，別再為老舊「神主牌」找藉口！

（國立清華大學工程與系統科學系教授）