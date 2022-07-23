賴清德解除居隔之後首度參加公開活動就大談美中台關係，聲稱台灣善意不斷被大陸忽略，還細數蔡政府6年來不斷釋放的所謂善意，同時指責大陸以惡意回應，總而言之，就是大陸要為現在的兩岸僵局負責。

賴清德對蔡政府的兩岸政策自我感覺良好這能理解，而且本身也有對外宣傳的需要，但如果賴清德乃至整個民進黨真的認為兩岸關係的前因後果真如自己所說，那麼問題可就太嚴重了，這意味著他們完全不清楚當下的問題解決思路。當然，更讓人憂心的還在於他們這種掩耳盜鈴的態度，讓人對未來的兩岸關係走向更加不抱期待。

且不說賴清德本人就是兩岸關係惡化的始作俑者之一，甚至他也是蔡政府所謂善意的破壞者，賴清德出任閣揆所自稱的「務實的台獨工作者」，就被大陸視為「扯下蔡政府維持兩岸現狀的偽裝」，印證了大陸之前所一直質疑的，蔡政府的兩岸政策毫無誠意。

大陸常說「聽其言、觀其行」，其實就是長期與民進黨打交道所得出的歷史經驗，因為大陸經歷太多民進黨的「說一套、做一套」，所以賴清德打算憑著口頭的指控就想讓大陸調整政策，根本是癡人說夢。更重要的是，類似的指控多了之後，除了累積兩岸民間怨氣，根本無益於兩岸關係的實質改善，因為大陸的繞台演練不會停止，各類防範台獨的應對措施也不會有所舒緩，人們很快就會發現，賴清德的言論根本不能產生任何實質改變。

更重要的是，現在也早已不是兩岸互相指責的年代，隨著兩岸關係進入深水區，尤其是美國愈發公開的操作兩岸議題，兩岸都面對著要如何審慎處理美國出招的挑戰。就比如最近的美國眾議長裴洛西計畫訪台，無疑又給兩岸投下震撼彈，無論大陸如何應對，兩岸緊張局勢都會更加嚴重。而對蔡政府來說，接待當然有助於提升美台關係，而且方便民進黨繼續宣傳政績，但同時也必須承擔兩岸關係惡化的代價，到底收益大還是代價更大，答案當然不言自明，但蔡政府也只能打落牙齒和血吞。

面對這一局勢，賴清德似乎並沒有扮演任何應對的角色，也沒有對此有過什麼有價值的論述，自然也就更沒有回應台灣民眾的關切。賴清德所做的，不過是迎合一般大眾的想當然思維，依然大談美台關係提升，這等於讓自己淪於一般的宣傳工具。

賴清德自己的政策論述還在把眼光停留在指控大陸的層次，說明他對兩岸的思考依然停留在古早年間，思維跟不上時代和局勢的變化。而他這種掩耳盜鈴的言論，本身也難以在兩岸掀起波瀾，反而只能引起蔡英文的警惕和反感，畢竟蔡賴心結一直都在，預防副總統做大，也一直是蔡英文的權力慣性。從這個角度看，賴清德後續的總統路確實不好走，但這是他自己的局限所造成的，不光是他的台獨背景束縛了他的手腳，更嚴重的問題還在於始終找不到自己爭取美國信任和台灣社會普遍認可的政策論述。