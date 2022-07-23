林智堅的論文門，不僅僅是觸犯了學術倫理中「誠信」的底線，更在於他堅持不肯認錯的強拗硬辯，從而徹底摧毀了「誠信」二字的意義。據報載，在一項民意調查中，認為林智堅抄襲問題「嚴重」的僅佔46%，而「不嚴重」的竟有48%。雖然只是2%的差距，卻已可窺出民進黨的「烏賊戰術」是奏效的了，多數的人似乎都傾向於「肯定」林智堅以宣傳手法塑造出來的「能力」，而忽略了為人基本當堅守的「誠信」的價值。

「道德」與「能力」，兩者看似不相關，「有德者未必有能」、「有能者未必有德」，這是人所共知的道理；但是，「有德者未必有能」的時候，我們還可以透過種種方式予以替換；而「有能者未必有德」的時候，其能力正足以濟其之非之惡，如虎添翼，肆其爪牙，從而帶給社會更大的禍害。林智堅最大的問題，就是在其拚命否認自己是「抄襲」的態度中，讓人發現了其「能」足以濟「惡」的嚴重道德缺陷。有德者未必能符合期待，但無德者呢？你還能夠有任何期待嗎？

其實，如果林智堅一開始的時候，就坦然承認其「抄襲」，而不以巧言詭辯的方式面對問題，以目前民進黨的支持度，以及其能征慣戰的選戰打法來說，相對於張善政的佛性柔性，還是佔有較大勝面的。台灣民意的趨向如此，這是非常殘酷、現實，而令人萬般無可奈何的。所以我也相當悲觀地認為，即便台灣大學、中華大學都一致認定林智堅是「抄襲」的，恐怕也無法對選戰造成多大的影響。

「論文抄襲」，這是學術界的大事，攸關「百年樹人」的學術倫理的堅持，稍一放鬆，則學術名器就會讓許多濫竽充數的人用來招搖撞騙，此所以教育部早早就規定所有碩、博士班的研究生，都必須在入學之際，修習相關「學術倫理」的課程，在提交論文時，也必須簽署聲明書。這原本是學術界的事，而與政治全無干涉。

但是，政治的魔爪早已橫伸入學術界了。自從民進黨打著「政治退出校園」的口號，趁國民黨察納雅言、全面退出的「空窗期」，反客為主地大肆入侵校園，從學生會到教師圈，密布眼線、培植私人，幾乎視大學校園為禁臠，排擠異議者，復以國家研究經費、教師升等，緊緊掐住教師咽喉，大學校園儼然成為民進黨的御用機關。

台灣有大學學歷者，約莫500萬人，其中150萬有碩博士學歷，在認為嚴重的46%選民中，相信絕大多數都是大學畢業以上學歷的，相信沒有多少人會昧著良心說林智堅沒有抄襲，大學校園的教師，更毫無疑問，幾乎個個都擁有博士學位，更不可能不清楚知道林智堅「抄襲」之事是別無狡辯餘地的。但是，事件發展至今，有多少學者敢於站出來大聲譴責？

學者噤聲，大致有兩種情況，一是綠色死忠者，不願挺身而出，唯恐影響年底的選情；一是心懷顧忌者，不敢出面，唯恐遭到秋後算賬。無論是哪一種，都在在顯示出政治早已凌駕於學術，學術成為政治的附庸了。

本應是獨立、自主，可以自外於政治的污染，保留一片淨土的學術圈，竟如此這般墮落，豈不令人痛心疾首！中華大學固無論矣，台灣大學是全台第一學府，有良知良能的知識分子，忍心她受到政治如此的撥弄與凌虐嗎？

我從20歲那年進入台大，大學4年、碩士3年、博士8年，總共15年的時間，其中還擔任過8年「大一國文」的兼任講師，年輕時最美好的歲月，都是在台大度過的。儘管我沒有什麼可供炫耀的成就，既深以「台大人」為榮，更謹記台大「敦品勵學，愛國愛人」的校訓，雅不欲見到自己心愛的母校，受到政治的踐踏與蹂躪，因而摧毀了好不容易才建立起來的聲譽。

在此，誠懇呼籲管中閔校長及學審會的成員，挺起腰桿，無畏無懼，堅守著台大人的風骨，以最公正的態度，將林智堅的抄襲問題釐劃清楚，維護台大的校譽，樹立起真正大學獨立自主的風範。更呼籲全體台大校友，以及所有曾經嚮往過台大的莘莘學子，一起為台大而奮鬥努力。（作者為退休大學教授）

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