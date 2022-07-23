南韓總統尹錫悅上任才2個月餘，沒想到，民調支持率好像魔術般，一直下跌。近日，韓國蓋洛普等民調公司不約而同地顯示，施政支持率只有30%，若不能即時妥善處理，恐怕很難想像前面的路要怎樣走。

在南韓歷任總統中，也找不到像尹錫悅如此「幸運」的總統，不僅創下檢察官出任總統的歷史，並且一脫下公務員烏紗帽，在短暫時間內就擊敗「老練」的城南市長與京畿道知事李在明，堪稱南韓「政治奇蹟」。

對此，一般的說法是，時機正巧站在尹錫悅這一邊。南韓選民對文在寅執政5年，為所欲為的「亂政」，眼中無人民，無論人事安排或施政，只要臭味（理念與顏色）相投，都是「自己人」，做錯事也可睜一隻眼，閉一隻眼，一起對外「作戰」，不管外界如何「批評」。

因此，文在寅以南韓保守媒體與親文在寅的進步媒體明顯對立，作為自己的輿論戰利品。這是文在寅利用媒體粉刷成「政府說謊也真」，總是擁有一批「死忠派」支持者，卸任時支持率還有41%。遠超過唯一女總統朴槿惠的4%。

尹錫悅支持率到53%就停擺，不是沒有原因。上任10天，就有美國總統拜登來訪，舉行「拜尹會」。進而南韓總統首度應邀出席NATO會員國首腦會議，不僅提出1億美元支援烏克蘭，並且單獨與荷蘭企業界會晤，商討半導體、AI及汽車乾電池合作事項。近日，波蘭有意購買南韓FA-50輕攻擊機48架與黑豹戰車180輛等。尹錫悅的外交成果確實有目共睹。

相對來說，國內政治卻沒有突出表現。22日舉行的內閣部次長政策研討會中，尹錫悅再三叮嚀：各部會部長、次長要充分與人民溝通，自己要成為「明星」。果然，他說了一句：「政府受夠了，人民也累了」。罷工50餘天的大宇造船海洋公司在有關人員的協調下落幕，這就是尹錫悅的魄力。

尹錫悅來自雙親為大學教授的家庭，本身是南韓最高學府國立首爾大學法律系畢業高材生。也許是這些原因，新內閣和總統辦公室多起用首爾大學背景與過去26年檢察官生涯的同事，尹錫悅也無法脫離「小圈圈」的籓籬。並且很自信的說，我的人才那一位輸給文在寅政府。

這種「大話」，南韓人民不能接受。還好，尹錫悅自知「對人民說話要收斂」，近日，馬上改變自己，總統辦公室幕僚也希望「先打草稿」，甚至也要減少與記者們的「Door stepping」次數。學會謙虛，反而讓尹錫悅的行情有上升之趨勢。

以目前來說，文在寅親中、親朝的5年兩韓情勢，與尹錫悅2個多月的親美、親日的朝鮮半島局勢，作出南轅北轍之推定，但不可否認，南韓不能不受周遭國家中國大陸、俄羅斯及北韓的影響。

（作者為韓國昌信大學榮譽教授）

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