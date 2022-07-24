清末民初以至現在，各方面都有可敬而令人低迴難已的英雄烈士；我們似乎應該回顧一下清末民初的變幻風雲。

遜清末季，國勢日益衰敗，導致列強侵凌，喪權辱國之事，似無止日，真有亡國滅種之勢。滿清君臣，在1898年（光緒24年）6月11日至9月21日有百日維新之舉（戊戌政變），但是權臣們有改革之心，卻無真正釋權之勇，民心不滿，乃有海內外各地，各色各樣的改革或推翻滿清的運動。

百日維新失敗後，英國協助康有為避居加拿大溫哥華，成立了保皇會即中國維新會，並在北美、歐、日等地成立分會，主君主立憲說；時孫中山，則立興中會，孫先生山寨了美國林肯總統「民有、民治、民享」說，復融入華夏禮運大同傳統思維，再納入華興會、光復會及其他各會，成立同盟會，力主革命成立共和國，以「驅除韃虜，恢復中華，創立民國，平均地權」為政治綱目，頗有一呼百諾之勢。其中「驅除韃虜」4字，很明顯是應時應景的口號，因民國成立後，立即改為五族共和，善待遜清皇室，沒有英、法、俄革命後，斬殺皇帝，滅絕帝族的戲碼。其表現，似有勝後來中華民國在台灣省的轉型正義。

康有為的學生梁啟超，則避往日本，1898年末（清光緒24年）以後，梁啟超等在日本創辦《清議報》、《新民叢報》等報刊，發表很多通俗易懂、明白曉暢的文章，在海內外廣泛傳播。據梁啟超自稱《清議報》特色：一曰「倡民權」，二曰「衍公理」，三曰「明朝局」，四曰「厲國恥」。並稱：「此四者，實惟我《清議報》之脈絡神髓；一言以蔽之，曰：廣民智、振民氣而已。」

這《清議報》及《新民叢報》的廣民智、振民氣，不只有助於保皇立憲的故吹，無形也大有利於共和革命思潮的推展。此所以保皇維新失敗後，代之而起的是共和革命，不只為滿清皇朝，也給中國兩千多年的帝制，畫上句號。

民國初年，孫中山辭總統職轉由袁世凱繼任，而有國民黨反袁的二次革命。二次革命失敗後，孫中山等流亡日本，組中華革命黨；到民國4年（1915）時，以陳獨秀、胡適、蔡元培等為主要發起人，在北平發起了宣揚民主與科學的新文化運動，其中包括白話運動（文學革命）、主張反孔非儒、整理國故、簡化文字及引進各種西方思想，吸引了許多當時的新式知識份子和青年學生們參加。

接著民國6年（1917）俄國十月革命成功後，有關共產主義或社會主義的思想，在中國已成熱門話題，難怪當時參加國民黨的重要份子如汪精衛，曾參加過共產黨，戴傳賢想參加共產黨而被孫中山勸阻。其他許多主張共產主義可以改善中國社會的學者，在民國7年（1918）5月4日五四運動期間，在全國各地建立了共產主義研究小組；此時，李大釗是第一位公開支持列寧主義與世界革命的知識份子。

民國8年（1919）3月，俄國第三國際宣告成立，號召全世界無產階級推翻資產階級的統治，進而建立無產階級專政。民10年（1921），由俄國共產黨（布爾什維克）領導的第三國際中成立了共產國際遠東局，推展共產主義蘇維埃運動，主要目標當然是中國、日本等東亞國家。

（作者為前中科院第二所資深研究員）

【未完待續，朱偉岳專欄每周日刊出】