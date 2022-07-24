這個夏天，你是否聽到過這樣的忠告：不認識的雪糕不要拿，哪怕看上去平平無奇，也可能在付款時給人「致命一擊」，暑熱未涼心先涼。

炎炎夏日，什麼消暑「平替」更靠譜？近日，深圳女孩魏婧就邀請兩位在深的台灣朋友，一起探尋、盤點各式消暑「平替」，並體驗製作廣式消暑美食。

Q彈清涼的仙草，不僅消暑更是「家」的味道

在酷熱的大暑時節，各地的人們都有自己的消暑美食來應「烤」。深圳作為一個包容的城市，不僅有來自中國五湖四海的人，還有五湖四海、各式各樣的美食。盤點經典消暑美食，必不可少的就是仙草。

民諺就有說「六月大暑吃仙草，活如神仙不會老」。仙草又名涼粉草、仙人草，莖葉曬乾後可以做成燒仙草，廣東一帶會把它叫作「涼粉」，因為有著神奇的消暑功效，所以深受大家的喜愛。

Q彈清涼的仙草，不僅消暑更是「家」的味道。（作者提供）

調製、烹煮、冷藏、切塊……在廣式糖水店師傅的指導下，一份Q彈清涼的仙草順利「出爐」。在深圳居住多年的魏婧，更偏愛廣式糖水的吃法，根據自己的口味加上了紅糖水，而來到深圳工作不久的台灣青年黃國綸加上了自己最愛的「四寶」配料，「看到這黑黑的Q彈的樣子，就讓我想起台灣的仙草凍，顏色、模樣都一樣，我迫不及待要嘗嘗看」。

「怎麼和台灣的味道一樣呢？」，一口下肚，黃國綸有些驚訝。已經搜羅多樣美食的魏婧早已料到，笑著說，「因為就是同一種原材料，仙草和仙草凍算是近親關係。兩者都由仙草加工而成，但是不同的加工工藝，成就了兩種不同的食品。在相當長的時間裡，仙草凍和廣東的吃法、製作方法都沒有區別，直到台灣人發現仙草凍可以與奶茶融合，現在還會加上紅豆、芋圓等配料，口感更加飽滿豐富」。

看到熟悉的場景，品嚐到熟悉的美食，黃國綸不禁感歎道，「嗯，這就是夏天的味道，家鄉的味道」。

探尋深圳避暑勝地，體驗客家別樣風情

廣東喝糖水、福建吃荔枝、浙江吃煎青草豆腐……除了「吃吃吃」，還有什麼消暑妙招嗎？

在魏婧的裝扮下，台灣青年黃國綸和覺嘉綺搖身一變，成了「客家小伙」和「客家姑娘」。（作者提供）

魏婧給出了答案，「炎炎夏日，許多深圳人會選擇前往自然清涼的地方避暑，古村落、公園、海邊都是避暑的好去處」，說著，魏婧就亮出早早準備的客家服裝，熱情地向兩位台灣青年發出邀請，「附近就有一個客家古村落——觀瀾版畫村，一起去體驗看看吧」。在魏婧的裝扮下，台灣青年黃國綸和覺嘉綺搖身一變，成了「客家小伙」和「客家姑娘」。

在魏婧的裝扮下，台灣青年黃國綸和覺嘉綺搖身一變，成了「客家小伙」和「客家姑娘」。（作者提供）

一來到觀瀾版畫村，成排的古屋立即引起覺嘉綺的興趣，「這些房子在台灣也有，很有特色很好看」。其實，觀瀾版畫村的全稱是中國觀瀾版畫原創產業基地，但在深圳，仍然有很多人習慣稱它為「版畫村」，因為在版畫基地之前，這裡就是一普通客家古村，至今有著近300年的歷史。

魏婧介紹，版畫村前身名叫大水田村，兩村建築均採取客家傳統的排屋形制，古屋、宗祠、水塘、古井、碉樓均有古香，從而構建成獨特的客家民居風情，「目前，台灣新竹、桃園、苗栗、高雄等地，也有客家人的生活蹤跡。兩岸客家文化同根同源，在建築風格、生活方式、習慣習俗上是一脈相承的」。

深圳觀瀾版畫村。（作者提供）

三位青年漫步於觀瀾版畫村，賞荷、觀景，聊著家鄉的消暑方式與童年趣事。「知——知——」的蟬鳴一聲又一聲地響起，瞬間將人帶回多年前客家人的生活場景，他們同樣穿著深藍色的布衫，或行走在這條綠蔭大道上，有說有笑地分享生活趣事；或坐在家門口，看著孩童追逐嬉鬧，享受著夏日的寧靜時光。（白念平、曾廣霖/深圳《晶報》記者）