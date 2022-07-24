近日筆者協助坪林居民爭取連假期間全面開放坪林匝道，坪林區車流少，經科學分析假日開放匝道並不影響國道五行車順暢，且坪林居民需要能上國道五坪林段的匝道，解決日常生計及醫療照顧，此錯誤的管制政策正是林佳龍擔任交通部長時所辦理的，今日林佳龍參選新北市長，卻又特意砲打新北市政府，假意關心坪林居民，真可謂在全民面前上演一齣林佳龍打臉林佳龍之平行時空鬧劇！

但民進黨施政錯亂也不僅只在此政策，還記得之前全國人民為太魯閣號意外事件默哀時，全民才發現原來台鐵局長懸缺就是因為林佳龍與蘇貞昌分屬不同派系，兩強爭鬥之下台鐵局長的人事命令才會卡住，導致台鐵局長懸而未決，更導致台鐵整得螺絲掉滿地！

本次意外事件行政院長與交通部長要負責，但我們看到的就是綠營網軍開始帶風向，不但力挺蘇貞昌，還把林佳龍塑造成受難者的形象，這就是標準的「綠色，就是最好的保護色」，真的是不知禮義廉恥。

最終林佳龍雖然下台了，卻是換了個位置開始備戰新北市長？真的不知道他是存著哪種心態在看待本次的交通事故，又是用和臉面出來參加選舉？！

1983年8月豐原高中禮堂倒塌 當時台灣省政府教育廳廳長黃昆輝在隔天就立刻請辭，一肩扛起整體政治責任。

2000年7月發生「八掌溪事件」震驚全國，全國民眾眼巴巴的看著電視，讓這4位工人死在大家的面前，行政院副院長游錫堃，也負起了政治責任辭職下台，這就是政務官本應有的政治風骨。

但不下台風潮成為了民進黨的新傳統，下台就是要給上台做準備，而且是愈升愈高，民進黨政府已走向以政治派系為用人考量的糟糕境界，個人升遷與否與自身的派系出身最重要，而非是看能力，出問題也不用下台負責！這樣的風氣已嚴重破壞本國長期塑造的良善官場文化，和稀泥的用人概念，也讓該負起政治責任的政客通通不用下台，這也造成台灣社會道德風氣日漸敗壞！

全民都將會有樣學樣，覺得做錯事與做壞事也沒關係，政治風氣與社會風氣的向下沉淪，由此可見！（作者為民眾黨新北市新店區主任）

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