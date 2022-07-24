今年5月以來，美國總統拜登風塵僕僕，展開密集的全球外交行程；三個月內，橫跨美洲、歐洲、西太平洋和中東，誠屬難得一見。外界認為，這是2月24日俄烏戰爭以來，圍堵俄羅斯和中國大陸的戰略大棋局。尤其7月中旬的中東之行，「民主價值在中東」，或是「當民主遇到石油」，拜登總統外交出訪的得失，值得探究。

拜登的中東之行，造訪以色列和沙烏地阿拉伯。先前往以色列，參訪耶路撒冷和巴勒斯坦。然後，再史無前例的，美國總統專機直接從以色列，飛到沙烏地阿拉伯位在紅海的城市，參加「吉達安全與發展峰會」（Jeddah Security and Development Summit）。

「民主價值」，是歐美國家共同高舉的核心理念。在伊斯蘭教的世界裡面，就此值得討論的問題在於：是不是「有定期選舉，就是民主國家」，而君主（專制）的國家，就不是民主國家嗎？

一方面，埃及總統就是軍事將領發動政變，舉行大選，再取得執政權。而伊朗雖然是政教合一的國家，卻也是定期舉行總統和國會選舉的國家，現任的萊西，就是去年新當選的總統。然而另一方面，九位參加「吉達安全與發展峰會」的領導人，除了埃及、伊拉克、約旦以外，都是1981年成立，「（波斯）海灣合作理事會」（Gulf Cooperation Council, GCC）的六個成員國，包括：沙國、巴林、卡達、科威特、阿曼、阿拉伯聯合大公國，而且是由王儲（Crown Prince）或酋長（Emir）參加峰會。其中的埃及、約旦、阿拉伯聯合大公國，都與以色列有外交關係，三個國家是伊斯蘭世界裡面的異數。

正由於阿拉伯半島的波斯灣形勢複雜，沙國王儲沙爾曼還涉及殺害美國華盛頓郵報記者，同時也是主持「吉達安全與發展峰會」的地主國。以致於拜登總統在會談所論及的人權問題，被沙國王儲針鋒相對的回答，美國自己的人權紀錄也不好。

事實上，「民主價值」和「政治利益」的盤根錯節，其來有自；而且，從國家利益的觀點而論，「利益互惠之所在，就是政治價值之所在」，並沒有是非對錯之別。換言之，只要是為了追求更民主的生活，則暫時性的政治利益結合，就可以被接受。

尷尬的是，在拜登總統離開以色列後，巴勒斯坦政府馬上就向以色列發射火箭彈，而以色列的空軍則立即轟炸加薩走廊，還以顏色。美國希望沙烏地阿拉伯能夠增產石油，沒有得到沙國王儲的具體承諾。拜登總統返回美國後，沙國外長接受專訪的時候，否認兩國的外交關係，已有所改善，雖有論及7月與8月的增產石油，卻明白表示兩國對於伊朗的問題，並沒有達成共識。

也就是說，拜登總統7月中旬的中東之行，確認了兩件事情。其一，以色列的政治情勢動盪不安。最近四年（含今年11月），舉行五次的國會選舉。拜登總統出發前，剛好遇到執政聯盟的聯合內閣總理下台，必須要等到11月1日的國會大選結束，新的內閣組成後，才能夠進行真正的政治協商。如果選舉結果是由前總理納唐亞胡，班師回朝，則與巴勒斯坦的緊張關係將提高，不對稱的軍事衝突也會更多。

其二，未來將近半即個世紀，美國政府要面對的沙國政權，將會是宿怨難以化解的王儲沙爾曼。這位目前不到40歲、大權在握的沙國準國王，在外交方面的手腕靈活，願意和以色列化解恩怨，2020年促成阿拉伯聯合大公國和以色列建立正式的外交關係，然而，卻也面對西方世界嚴厲譴責他的人權紀錄。在內政方面，「沙烏地願景2030」（Saudi Vision 2030）要在沙漠上，興建「無車無街道，零碳排」的一座「智慧-科技-生態」的未來城市。

由於沙烏地阿拉伯7,000億美元的GDP，是阿拉伯國家聯盟最富有的國家，更是波斯灣的海灣合作理事會領頭羊。因此，過去數十年，一直是「以色列-沙烏地」美國中東政策的雙核心。就此觀之，做為拜登總統最近三個月，全球外交布局的最後一塊拼圖，中東之行在政治聯盟上，來的不是時候；在能源供應上，沒有具體成果；在集體安全上，同樣沒有達到預期的目標。這可能是去年夏天，美國從阿富汗倉卒全面撤軍後難以避免的後遺症。