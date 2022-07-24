新竹市棒球場花了 12 億，再次翻新「落成」了，但看到的卻是球場的「落漆」與球員球迷的「落寞」！

猶記 2020 年年底公開的嘉義市球場，翻新過後令人眼睛為之一亮，斥資超過1億，為球隊、球員打造出一個適合訓練的場地，為球迷營造出一個舒適的觀賽環境。

昨天，新竹球場相隔2480天再度湧入1萬人滿場，想不到觀眾席地板卻「落漆」，到處是破洞，這卻是新竹市花費高達 12 億翻新的棒球場。

或許我們無法奢求它帶給所有熱愛棒球的人 12 倍的滿足，但也不該是帶來處處殘破不堪，甚至會傷害到球員的賽場，這不僅令球隊、球員無法盡情在場上較量，球迷也無法好好投入與享受這樣的比賽與環境。

我們不僅要問，這麼值得被重視的工程，有人盡到監督的責任嗎？這麼高額的預算，到底用在了什麼地方？應該呈現這種品質嗎？棒球可以說是我們台灣最驕傲的項目，棒球場如果是如此這般，那真的是讓國人無奈、心涼與不堪，讓球隊、球員找了個罪受，球迷進場買了個落寞。

這種人民買單，政府成就的豆腐渣工程，是不是該給大家一個交代？負責與簽核預算的人都該出來為此事道歉？該負責的人就該負責吧！

※以上言論不代表旺中媒體集團立場※