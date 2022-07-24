熱浪來襲，讓人們意識到氣候暖化的效應。事實上，氣候暖化有三個無法想像。

第一個無法想像，是每年全球熱死50萬人，過去20年新增熱死116000人；可每年全球凍死450萬人，過去20年凍死的人口卻減少了283000人。所以，氣候暖化的淨結果，其實是導致死亡人口的減少，而不是增加！

第二個是綠能成本極高，地球根本無法負擔。麥肯錫諮詢公司估算，未來連續30年全球必須每年開支5兆美元，也就是全球政府收入的1/3，才能夠進入全面綠能。

且風能和太陽能美其名曰可再生能源，但目前受限於電池技術，都不是可靠能源，只能是補充性能源。我擔任過可再生能源投融資律師，多年經常在美國和亞洲參加或主持論壇和集會，很清楚它的局限性。

所以未來20年，化石燃料勢必存續，否則光是去搞綠能、唱高調，更廣泛而嚴重的、關係到10億人口的世界貧困與飢餓問題，各國政府將會無力關注和解決，那樣一來，不是反而會造成更多的問題，導致更大量的死亡？政策錯誤的後果，那就會爆發第三個無法想像了。

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