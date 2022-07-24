儘管中國現在把「共同富裕」提到議事日程上來了，但這並不是說我們之前忽視了「共同富裕」的目標。我們一直很重視這一目標，否則很難解釋中國社會的可持續發展。在經濟發展方面，我們顯然是成功的。中國從20世紀80年代初那麼貧困的一個國家變成了目前的世界第二大經濟體。即使就人均GDP而言，也已經從20世紀80年代初的不到300美元提升到2020年的接近11000美元了。很多地區尤其是東部地區已經趕上「亞洲四小龍」經濟體的發展水平。

接下來的一個問題是：中國社會為什麼沒有發生歐美社會或者很多發展中國家社會的不穩定狀態？就收入和財富差異而言，全球化給西方帶來的負面影響和給中國帶來的影響是一樣的，中國的收入和財富差異也很大，甚至並不比其他國家小。同樣，中國也存在著區域發展不平衡的問題。但中國社會是穩定的。為什麼中國能夠實現社會穩定？社會穩定最主要的根源在於我們實現了基本社會公平，使得沒有一個社會群體感覺到自己流離於發展過程之外，甚至被發展所拋棄。如前所述，改革開放以來，我們促成了8億人口脫離絕對貧困狀態，光是2012年中共十八大以來，就有1億多人口脫離絕對貧困。包括世界銀行在內的國際組織一直把中國視為扶貧或者反貧困的典範。毋庸置疑，扶貧一直是歷屆中國政府的主要責任。現在我們提出要「共同富裕」，就是因為有了之前實現了「全面小康」的基礎。

目前討論和關注得最多的莫過於「三次分配」問題。大陸中央財經委員會會議強調指出，「要堅持以人民為中心的發展思想，在高質量發展中促進共同富裕，正確處理效率和公平的關係，構建初次分配、再分配、三次分配協調配套的基礎性制度安排」。這裡很明確，以人民為中心的共同富裕是目標，三次分配是實現這個目標的手段。但目前的討論都沒有理清很多理論和實踐問題，尤其是過多地強調「第三次分配」，不僅給人一種「劫富濟貧」的感覺，給企業家階層帶來很大的不確定性，導致浮躁心態，而且也被海外反華反共人物利用來攻擊中國的政治制度。我們認為，非常有必要把三次分配和共同富裕之間的關係說清楚，尤其是把此置於中國的制度背景下說清楚。

總體上說，「三次分配」的概念是在西方市場經濟的環境下提出來的。在中國，我們自20世紀80年代改革開放開始一直在強調「一次分配講效率、二次分配講公平」。現在又加上了「第三次分配」的概念。這個大方向很正確，但是社會上很多理解都走向了極端，比西方更西方。初次分配主要講效率、再分配主要講公平是對的，但如果認為初次分配只講效率、再分配只講公平，那麼就大錯特錯了。即使在西方也不是這樣的。這種觀點是極端的新自由主義思維，也是目前實行新自由主義經濟學的英美所遭遇的治理危機的根源。

如果把效率和公平之間的關係轉換成為勞動關係，那麼就是要研究資本所得和勞動所得之間的關係。如果「初次分配只講效率」，那麼就很難解釋歷史的進程。在奴隸社會，奴隸所得為零，奴隸主得到一切。為什麼奴隸制度會消亡？從馬克思的觀點看，奴隸制度的消亡是因為在這一制度下奴隸沒有生產積極性，因此沒有效率可言。同樣的邏輯適用於封建社會的消亡和西方資本主義社會從原始資本主義向福利資本主義的轉型。

歷史變化證明了我們「以人民為中心的共同富裕」目標的適當性，因為勞動者越是成為生產（經濟）過程的「利益相關者」，越會在這一過程中具有獲得感，效率就會越高。英美實行典型的新自由主義經濟學，資本所得過度，而勞動所得不足。這導致了收入和財富分配差距過大，社會高度分化，社會極度不平等。這是英美治理危機的經濟根源。相比之下，德國和北歐社會能夠實現資本所得和勞動所得之間的平衡，保障基本社會公平，生產效率並不比英美差。實際上，世界上很多企業在通過職工持股等方式嘗試「分享經濟」，即資本和勞動者分享企業成長成果。這樣的嘗試也是為了在效率和公平之間達成一個平衡。更為重要的是，這也增加了勞動者的責任感，解決馬克思當年提出的「勞動異化」問題。

同樣，說「再次分配只講公平」也不全面。在西方的環境裡，公平的確通過二次分配來進行，因為西方國家沒有國有企業，只能通過稅收來調節收入。但這只是西方稅收制度的一部分。自從凱恩斯主義以來，西方政府通過稅收制度發展公共部門的經濟、激勵或者限制一些部門的投資以調節經濟結構和促進經濟增長。或者說，稅收政策也被西方國家經常用作產業政策。稅收政策的這些功能在我國體現得更為充分。我們不僅通過稅收來調節分配，更為重要的是通過稅收政策調節經濟結構和促進經濟的可持續發展。

至於「第三次分配」，無論在哪個國家，都只是扮演補充的角色。在西方，最早履行「第三次分配」的是教會機構，有錢人出於宗教信仰或者為了社會聲望等因素，捐錢給教會，通過教會來接濟窮人。商業資本主義和工業資本主義興起之後，各國也產生了一大批社會慈善組織。資本捐錢給這些慈善組織，目的是為了緩解資本主義所產生的一系列負面結果。所有慈善組織一方面依賴資本，另一方面支持資本的運作。但是，隨著資本主義的擴散，無論是教會還是慈善組織都不足以承擔全社會的分配功能。

這就要求政府的介入，因為只有政府才能覆蓋整個國家和所有領域。這就是歐洲福利國家的起源。世界上第一個社會保障制度就產生在俾斯麥時代的德國。但政府在社會福利領域扮演主要角色並不意味著教會和慈善組織的消失；相反，西方國家通過立法、稅收制度、基金制度等一系列手段鼓勵慈善組織發展，從而起到「第三次分配」的補充作用。在多數西方國家，教會、慈善組織、教育機構（尤其是大學和科研機構）都可以受惠於「第三次分配」。美國最為典型，幾乎所有好的大學都是私立的，都得到社會捐款。美國的公共電視頻道也是通過社會捐款運作的。

在中國的環境下，如果要發揮「第三次分配」的功能，還需要做很多的制度性建設工作，如鼓勵和支持企業家和中上層中產捐款等，促進整體社會的進步。對「第三次分配」不能過度強調，這樣做除了讓民間「仇富」情緒有一個發洩管道，只會給企業家帶來一種不確定性。要實現共同富裕，我們還必須從初次分配和再次分配入手。

無論從實踐還是理論上看，在任何國家，一次分配較再次分配更為重要，一次分配是結構性的問題，而再次分配是政策性的問題。在很大程度上，再次分配只是一次分配的一個補充。在一次分配失效的情況下，再次分配再努力也無濟於事。歐美發達國家一直努力通過反壟斷和鼓勵中小企業的發展等手段來實現一次分配的基本公平，然後用再次分配來改善公平。日本和「亞洲四小龍」也是如此。

【作者為廣州粵港澳大灣區研究院理事長、華南理工大學公共政策研究院學術委員會主席、香港中文大學（深圳）前海國際事務研究院院長】

（本文來源：廣州粵港澳大灣區研究院公眾號，授權中時新聞網刊登）

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