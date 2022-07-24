日本政府22日上午發佈了新版防衛白皮書，一如既往對中國軍事動向表示「強烈擔憂」，但新版本在對周邊局勢和日本防衛政策的表述上出現了一些變化，值得關註：

一是對台海局勢的關注度明顯提升。 篇幅從4頁擴充到7頁，添加了台灣方面設想的台海衝突爆發腳本，並根據美台資料豐富了有關大陸和台灣未來軍力變化的內容，渲染大陸對台軍事威脅，強調日本要與盟國密切合作，緊密關注地區動向，這是此前未曾有過的表述。

對此，中國駐日使館回應表示：日本新版防衛白皮書延續迄今錯誤立場，基調負面消極，對中方惡意抹黑指責，粗暴干涉中國內政，渲染所謂「中國威脅」，嚴重違背國際關係基本準則和中日四個政治文件精神。中方對此強烈不滿和堅決反對。

二是突出了俄烏衝突帶來的影響。俄烏衝突被單獨設章，日方質疑了俄羅斯真實的軍事實力，並認為俄羅斯今後會進一步密切對華協作，更加重視核威懾，進一步強化遠東地區的核潛艇活動，新版白皮書還對中俄軍機近期在日本周邊的聯合巡航表示了「擔憂」。

這一章還暗指台海問題，強調「包括亞洲在內，絕不允許他國單方面改變現狀」。中國外交部新聞發言人表示，日方抹黑中國國防政策、正常軍力發展和正當海洋活動，渲染所謂「中國威脅」，在台灣問題上干涉中國內政，中方對此表示強烈不滿和堅決反對，已就此向日方提出嚴正交涉。

三是關於日本憲法第9條，刪掉了去年將近一頁的有關「武力動用條件」的政府解釋。 雖然動用武力的先決條件沒有變，大意仍為「他國遭受攻擊但間接對日本造成重大威脅，日本可以選擇動武。」

不過原有篇幅總計也只有一頁半，今年的大幅刪減，說明岸田政府也許有不一樣的想法，雖然岸田公開表示會繼承安倍遺志修憲，但後續會不會修憲，究竟怎麼修，值得持續關注。

四是新增了強調提升遠程打擊能力重要性的內容 ，日本表示鑒於周邊國家的導彈威脅，有必要加強「反擊能力」，確認敵國即將發動對日攻擊後，可以先行攻擊敵方軍事設施，並表示這種打擊不屬於「先發制人」的範疇，不違反國際法和日本憲法。

五是強調了發展軍工產業、軍事科技的重要性，表示軍工產業和軍事科技實力本身就是日本防衛力的重要組成部分。

新版白皮書詳述了今年日本國防預算的基本構成，人件費與此前相同，佔據了國防預算的4成以上，訓練和設備維持費占比24.7%，裝備採購15.8%。值得注意的是研發費用，由去年的2.2%上升到今年的3.2%，新增的500多億日元國防支出基本都花在了研發上。

研發沒有裝備採購和新增人員帶來的後續財政負擔，主要的研發方向包括反艦導彈性能提升，電子戰裝備，電磁炮，高功率微波武器，無人艦艇等。結合白皮書表述和此前的日媒分析，未來日本大幅擴充國防經費，研發很有可能繼續成為重點。（作者為《鳳凰大參考》特約作者）

（本文來源《鳳凰網大參考》，授權中時新聞網刊登）

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