國安局長陳明通發出4000字聲明稿，再次替他在台大國發會指導的林智堅喊冤。他強調，林智堅與另名學生余正煌兩個人的論文基於同一組問卷所蒐集的資料，在「操作性定義」當然會完全一樣，這不是抄襲。

陳明通自承「向其（林智堅）探詢是否能出借選舉期間未對外公開的內部民調資料」，並據此資料和楊喜慧合寫的「2014台灣地方選舉『柯文哲現象』的外溢效果：民進黨新竹市長候選人林智堅的個案分析」於2015年9月寄交《選舉研究》。同年12月，林智堅決定論文研究新竹選舉中的「槓桿者」，余正煌口試受挫，也在同一時間求助陳明通。在職專班學生林智堅能夠瀏覽指導教授的論文，舉一反三，百忙之中，以一年期通過論文口試；余正煌放棄與陸生有關的題目，跨界撰寫選舉三腳督現象，半年內通過論文口試！此二人，真神人也！應可直攻博士！

陳明通護犢情深的長文，有一個很大的漏洞。他和楊喜慧發表在《選舉研究》的論文，民調資料是林智堅「出借」給他的「內部民調資料」。這份資料和林智堅以及余正煌論文的民調資料是同一份。然而，余正煌2016年7月通過的碩士論文，和林智堅2017年1月通過的碩士論文，摘要中都註明論文是以「MSRC精湛民意調查顧問股份有限公司6次民調結果」為依據。（按，MSRC並非學術專有名詞，而是精湛公司英文名字的大寫縮寫，碩士論文附上公司英文名稱縮寫，也是原創吧!）

陳明通和兩位愛徒引用的6次民調，其實都是2014年11月九合一新竹市長選舉期間精湛所做的民調。當時，精湛總經理鄭俊昇已被黨主席蔡英文延攬為民進黨民調中心主任，精湛就是鄭俊昇主任，鄭俊昇主任就是精湛，肥水不落外人田。陳明通說，「林智堅是這個研究的原創者」，但就問卷和民調而言，恐怕鄭俊昇才是原創者。假使林智堅原創的部分是陳明通曾經說的問卷設計，為什麼黨部委託的選舉民調，會讓參選人林智堅來設計問卷呢?

為研判選情所做的民調，通常設計在五分鐘內問完全部題目，其中「人口變數」，最多也就是問問年齡而已，其他變數，如教育程度、投票履歷、政黨傾向、個人或家庭所得，通常不列入問卷。這樣簡單的問卷，真能做為學術研究之用?林智堅過往並沒有從事民調研究的經驗和紀錄，很難相信他會有先見之明，早在一年多前的選舉期間，就委請精湛進行6次繁複完整的民意調查，以便日後撰寫論文之用。林智堅以新人之姿，能取得6次內部民調的詳細統計分析，著實令人懷疑。而他慷慨出借民調資料給余正煌，感人肺腑的兄弟情誼，孰又能信之?合理推測，出借內部民調資料給陳明通的，恐怕不是林智堅，而是民進黨民調中心主任兼精湛公司總經理鄭某。

無論誰先誰後，余林二人都以6次精湛民調為論文基本材料，且自稱對人口變數做過卡方檢定，還用「二元勝算對數迴歸分析」建立解釋模型，顯見兩人的統計應有一定的水平，不知二人可否出示修習統計的成績單?或是逕向台大審定委員會說明論文中的統計分析?此外，也盼望兩人公布論文應該附上的原始問卷和統計資料，以釋群疑。

陳明通4000字的聲明，中英夾雜地顯擺了一些學術名詞，也花了不少篇幅自我喊冤兼標榜。不過，長篇大論，未能解眾人之疑，反倒讓人覺得論文門的真相比較像是余林二人，受到陳明通與楊喜慧在《選舉研究》發表論文的啟發，進而「筆記」教授的論文架構和論述，A論文「外溢」成B論文，B論文又「外溢」為C論文。外溢效果橫流，怎麼能算是「抄襲」呢?

陳明通自稱是一個研究型的教授，因此，30年來指導了近200位博碩士生。但陳教授忘了，30年當中他有9年半的時間先後出任陸委會和國安局要職，不知研究型的教授，如何能兼顧公職的案牘勞形和學術論文的明察秋毫？恩師胡佛可有教誨？再說了，掌理陸委會、國安局，若是下屬呈報的大陸情勢分析、國情分析，政策滿意度調查，「操作性定義」一樣，彼此外溢，不知陳主委、陳局長作何感想？（作者為資深媒體人）

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