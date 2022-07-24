民進黨17日召開全代會，會場中央是巨幅日本前首相安倍晉三的遺照，黨主席蔡英文呼籲莫忘「安倍的期許」，儼然奉安倍為守護台灣的精神導師，想取代日本自民黨成為「安倍主義」繼承人。

安倍遇刺身亡，激起台灣對日本的關注，安倍被蔡政府形塑為台日友好的推手，並企圖以此證明「抗中」為台日共享印太戰略利益下的共同行動。安倍「台灣有事等同日本有事，即是美日同盟有事」的一席話，更被解讀成日本將在兩岸衝突時為台灣挺身而出。

洞察安倍外交的權衡術

台灣民意基金會的民調顯示，高達43.1%受訪者相信台海一旦有事日本會派兵協防台灣，遠高於相信美軍會參戰的34.5%。台灣人在安全上對日本自衛隊的期待高於美軍，反映台灣民間對美、日的心理距離，但此可解讀為台日友好氛圍下，國人昧於現實的對日一廂情願，缺乏對日本政經結構的客觀理解，此亦為台灣對日認識的弔詭，看似親近，實則陌生。

殊不論日本囿於和平憲法，台海用兵於法無據，更不能簡單化「台灣有事」、「日本有事」及「美日同盟有事」三者間錯綜複雜的國際政治與律法解釋，視安倍的主張為日本「挺台」、「抗中」的直白表現，忽略日本在美、中對抗中的平衡。美國的日本專家葛林以「競爭而不惹禍」形容安倍的對中戰略，但此非安倍的個人智慧，而是日本與中國歷史交往中，總結出的外交智慧。

「安倍外交」巧妙地使日本在美、中之間兩全其美，此亦為安倍身後倍受推崇之處，但「安倍經濟學」成效則相形失色。寬鬆貨幣、擴大財政支出及企業減稅不足以使日本經濟擺脫結構性衰退，卻帶來財政赤字惡化與貧富差距擴大的難解後遺症。2013年至2019年，安倍主政下，實際經濟成長率僅0.9%，與「七大工業國集團」（G7）平均經濟成長率1.6%差距不小，此窺知「安倍經濟學」推升日本經濟力有未逮，但卻債台高築。

岸田文雄領導的日本是工業先進國中財政狀況最嚴峻的國家，政府的總體債務高達GDP的2.5倍。在「安倍經濟學」導引的財政貨幣政策下，日本政府擴大公共財政，日本央行為維持利率，購買不斷膨脹的國債，半數的日本國債由日銀持有，規模創新高，隨美國及歐盟先後升息，加速日圓走貶，為日本帶來輸入型通膨。

日本經濟依賴中國漸深

相較於2013年，日本生產進一步轉移到國外，聯合國貿易和發展會議（UNCTAD）的調查顯示，日本出口在全球出口總額占比自1998年的7.0%至2021年銳減至3.4%。因此，日圓貶值無助日本擴大出口，截至6月，日本已連續11個月出現貿易逆差。日本財務省公布2022年上半年貿易統計初值，貿易收支逆差達7.9241兆日圓，創1979年以來半年逆差新高。據料，日本下半年仍將難脫貿易逆差擴大之勢。

然而，美國主導的「脫鉤中國」未撼動中國的世界工廠地位，中國出口占全球出口總額份額自1998年的3.3%大幅成長至2021年的15.1%。在日本經濟困頓之際，中日貿易持續成長，今年上半年，從中國進口大增16.9%。

此消彼長，日本雖視中國為安全的最大威脅所在，但中國也是推動日本經濟成長的夥伴，兩者為「親密的競爭對手」，彼此依存。對於中國的兩面性，美國前國務卿季辛吉提醒，「不要與中國進行無休止的對抗」。在地緣政治問題上，需要「尼克森式的靈活性」以化解美國及中國之間、俄羅斯與歐洲其他國家之間的可能衝突。

日本對中外交中深諳「尼克森式的靈活性」，以避免招致美國「越頂外交」的傷害，岸田對此了然於胸，在嚇阻與有原則的對中交往間維持平衡。台灣須洞察日本外交的權衡之術，而非昧於現實的在台日關係中取暖，放大安倍的挺台形象，尋找安全感。