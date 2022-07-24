中華民國建國至今邁入第111個年頭，正進入另一個關鍵的「轉型期」；當前最令人擔憂的危機（也是轉機）莫過於中華民國「政治產業」如何帶領兩岸邁向下一個「民主法治」百年。台灣地區（自1987解嚴、1991終止勘亂）自詡奉行民主法治，但相比歷史悠久之民主國家，我們還在蹣跚學步。然而，政治產業發展自李前總統以降迄今，總統兼任黨主席之弊，在蔡總統任內表露無遺，亦加深了民主法治危機！

台灣地區曾歷經長達40年之戒嚴，1991年終止戡亂起，中華民國政治產業實質進入「依憲法治國」紀元，此時領導人更應有所分寸，珍惜「來之不易」的民主法治成果！但蔡總統自2020年第二任期起，再度「兼任」民進黨黨主席，在一手黨務一手國政下，用「黨綱」取代「憲法」治國，蔡主席儼然挾持中華民國人民的蔡總統！筆者唏噓之餘，一些觀察與讀者分享：

一、統一是憲法誡命，民進黨黨綱下之「台獨」信仰絕非民之所欲，賴清德「務實的台獨工作者」角色也是危機。

從1986年仍「在野」時的民進黨黨綱可見：「台灣主權獨立，…台灣主權不及於中國大陸」；再到1999年之《台灣前途決議文》：「台灣主權獨立，與中華人民共和國互不隸屬」，也難怪依中華民國憲法宣誓就職的蔡總統不敢違逆蔡主席，正確地對台灣地區的選民、北京當局乃至全世界說出：「台灣是中國的一部分，大陸也是中國的一部分，台灣與大陸相加才是完整的中國，統一於『良制一國』是我們努力的目標。」

因此，身兼總統的蔡主席，在角色混淆下，民進黨個別政黨的「理想」已對全民利益造成危害！2016年蔡政府甫上任便拒絕承認「一個中國」、「九二共識」，使兩岸交流陷入空前冰河期，而後蔡政府以違背歷史、文化、血脈及兩岸憲法統一誡命之態度，用「中華民國與中華人民共和國互不隸屬」挾帶民進黨台獨信仰。但一昧謀獨不僅陳前總統早已道破「台獨做不到」，如今更使台灣地區被《經濟學人》多次提及是世界上最危險的地方！

近日賴副總統受訪稱：「如果台灣不接受一中原則、不接受九二共識，是不是能有新的共識可用來兩岸交流？」筆者認為，賴副總統作為民進黨2024年總統熱門人選，不論黨綱或其個人信仰，均不能對寫在中華民國憲法：「為因應國家統一前之需要」、「中華民國領土，依其固有之疆域」視而不見。其實，「務實台獨工作者」的「理想」必須靠「良制一國」才有落實機會，蓋在一個中國下，先良制而後一國，不僅合憲且確保兩岸永久和平，禮運大同世界更是兩岸人民心之所向，當兩岸人民均如沐良制之下，台獨與否仍有由人民選擇的空間，「良制一國」才是最務實的治理方案。

二、「非核」黨綱，讓台灣賭上缺電、高碳、無競爭力、淨零失敗的未來！

此外，執意推動「非核家園」是另一違反於憲政之顯例。固然民進黨1986年黨綱中明載：「反對新設核能發電機組…限期關閉現有核電廠」，但30年後的今日，全球正面臨2050淨零碳排之嚴峻挑戰，人民於2018已用直接民意之憲法複決權實踐，刪除《電業法》第95條關於2025年「非核家園」規定。但兼任黨主席的蔡總統，寧可用2025高達8成的石化燃料發電，違背民意達成非核家園神主牌不可，筆者納悶蔡總統難道忘記對全世界信誓旦旦的淨零承諾了嗎？

政黨有黨綱理念固然是好事，但是政黨治國前提是要以人民利益為依歸，「台獨」讓台灣兵凶戰危、「非核」讓台灣減碳不利、後代子孫沒有未來。這是台灣政治產業獨有的現象，民主法治中華民國容不下總統用違反憲法的黨綱治國！

（作者為納稅人）