「小英男孩」林智堅論文風波還沒了，又爆耗時6年、花了12億元蓋的新竹棒球場施工品質太差，重啟2天就害4名職棒球員受傷，林智堅緊急發文致歉扛起責任，只是林智堅和接棒的沈慧虹都已辭去新竹市的正副市長投入選戰，暴投連連的林智堅要如何「一堅扛起」？

中華大學和台大才成立審查委員會，還沒通知林智堅的指導教授、國安局長陳明通和林說明，陳就急著發表4400字長文力挺，林也開記者會再強調他沒抄襲是原創，還說是善意提供資料給面臨修課年限最後1個學期的調查員余正煌。

林智堅的說法發乎情卻止於「理」，因為按學術倫理，林不該提供資料給學長，陳明通也不應「假公濟私」拿他人的研究成果給學生，余正煌的論文卡關，應該找自己的指導教授協助，林和陳幫助余「抄襲」，就是幫助犯。

再者，林智堅說老師和研究生將執行計畫作為研究生論文也是時有所聞，那林可要好好舉證一下，究竟還有哪些論文是如此，別一竿子打翻一船人，畢竟師生拿公帑做研究，圖利自己發表論文，就算無涉著作權，也恐涉背信。

更慘的是，林智堅對論文暴投式的回應，還不及新竹棒球場掀起的怒火，所以看到網友炸鍋就急著發文一肩扛責，但落跑市長扛責竟僅是和市府溝通協調，忘了可能還有工程弊案違失，顯然又是一記暴投。

選舉如同一面政壇的照妖鏡，林智堅和陳時中都是身兼民進黨主席的蔡總統力挺提名，從2人投入選戰的表現，套句柯文哲所言「該裝也要裝」，但凡走過必留下痕跡，太多政治算計只會弄巧成拙。