日前，斥資12億改造的新竹棒球場整修後重辦賽事，但缺失不斷、甚至導致包括「大師兄」林智勝等球員受傷，網路罵聲不斷，球員甚至批評「場地糟如古巴」，怒火蔓延搞得現今參選桃園的前新竹市長林智堅只得臉書致歉，並稱「責任由我一肩扛起」，民進黨新竹市長參選人、原竹市副市長沈慧虹也道歉，但仍無法平息怒火。這個突發的變數不只衝擊林、沈「智慧連線」的選情，更讓民眾黨高虹安有為柯文哲進取2024攻下新竹灘頭堡的可能。

此次新竹市變成六都之外，最令人關注的選區，原因不難理解。除正值換屆，民進黨、國民黨、民眾黨3黨各派出沈慧虹、林耕仁與高虹安參選外，原市長林智堅被民進黨徵召拚桃園，綠軍高層也順著林意，指派知名度不高的其親信沈慧虹參選新竹，加上林智堅現今深受「論文門」所苦，都更讓坊間與媒體聚焦新竹市選情。

在三足鼎立賽局中，沈慧虹似乎「出師不利」，最初蔡英文連她名字都喊錯，現今又受到林智堅「論文門」及棒球場「落漆」事件拖累，還沒有享受到「林智堅紅利」，就得承受相關風險；特別是在自己辨識度不高、政治魅力不強的情況下，無怪乎雅虎民調中，她的看好度已輸高虹安、林耕仁，落居第3。即便民進黨有執政優勢與資源，但勢必挪重兵到桃園救林智堅，而在林本身都自顧不暇時，要從容分兵助新竹，讓「智慧連線」雙雙勝出，恐成不可能的任務。

再看高虹安，她除了是最早針對新竹棒球場發文，為球員、球迷抱不平的候選人外，也是最會藉議題創造聲量的候選人。如日前搭著名嘴黃暐瀚看好她可能成為「最年輕的市長」和另一名嘴對賭雞排的節目論述，高隨即發了篇「雞排文」並推薦新竹雞排店的網路行銷操作，就引發熱議；而她對議題敏感性高、行銷機動性強、話題也足的特質，更使她在近期雅虎民調看好度一支獨秀，大幅領先林耕仁、沈慧虹高居第1，確實有脈絡可循。

此外，高虹安相對於沈慧虹、林耕仁，形象特質應該是最鮮明的，且具全國知名度，科技專業最能契合新竹科技城的發展，利基明顯，加上新竹又是民眾黨主席柯文哲的故鄉，面對日益有利的情勢，柯勢必加碼輔選。 畢竟高虹安若能當選，等於給柯一個進取大位的灘頭堡，更滅了蔡英文及朱立倫的威風。特別是在侯友宜競選連任，直攻2024可能性減低的情況下，在野的國民黨、民眾黨實力更可能消長。

至於林耕仁，長期在地經營20年、具地方人脈與組織優勢，但畢竟是較傳統型的政治人物，在新竹市視野已然拉高到六都格局，市民選人不選黨的傾向日益明顯之際，林要以其「Can Do精神」達到「永續新竹」的目標，在國民黨動員力道減弱，朱立倫魅力又無法和民進黨巨頭與柯P相抗衡的時候，唯有跳脫傳統戰法及框架，逆勢突圍的機會才會高。

（作者為中國文化大學廣告學系專任教授兼系主任）