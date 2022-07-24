民進黨桃園市長參選人林智堅24日親上火線，反擊國民黨對他「論門文」的抄襲指控。不過林智堅拿出的「證據」都只是要證明他寫論文「在先」，卻絕口不提「為何雷同？」後者才是學術研究的關鍵，也是林智堅論文被質疑抄襲的最大原因，林卻始終說不清楚。

林智堅論文最大的爭議，一是他2008年在中華大學發表的碩士論文，與同年6月竹科管理局的期末報告書雷同，連錯字都一樣；二是他2017年在台大國發所發表的碩士論文，與2016年畢業的研究生余正煌論文內容雷同，錯字也是一模一樣。

在歷經多日的爭議後，林智堅24日親上火線要證明自己沒有抄襲，在台大論文部分，林拿出來的是指導教授陳明通在2016年2月1日用電子信箱附檔方式，回覆林智堅「修改及增補的碩論研究計畫」回函，其中就有外界質疑與余正煌論文內容雷同部分。

根據民進黨團幹事長鄭運鵬的說法，據此可以證明，林智堅是該文的原創者，早在2016年2月1日之前就已完成論文架構，直到2月中旬，陳明通將林智堅該計畫書草稿和民調資料給余參考，才會有兩人論文內容雷同情況。

事實上，這份資料只能證明，陳明通曾經把該內容寄給林智堅，至於該文究竟是林智堅原有的內容經陳明通修改？陳明通將自己的想法補充給林智堅？還是將其他研究生的論文內容提供林智堅參考？因為沒有林智堅原始信件內容作對照，並無法確認原創人究竟是誰。

無論如何，兩份論文雷同部分並不是序文或論文介紹等過場文字，而是論文立論基礎最重要的「研究設計」，不管是誰抄了誰的，還是指導教授對他的研究生「統一提供，大家來抄」，都已違反學術倫理，更不存在所謂「善意的資料提供者」。

在中華大學論文部分的問題更大。鄭運鵬指稱林智堅在2008年4月，與教授賀力行、王明郎聯名，在一場研討會發表相關論文，發表的同時就已取得著作權。5月王明郎至竹科管理局進行期中報告，7月進行修正並完成期末報告後，著作權才依約轉移至竹科管理局。

但林智堅在該場研討會中掛名「共同發表」的內容，只是期末報告中的一小部分，而林智堅論文內容卻是與李友錚和王明郎掛名、提供給竹科管理局的期末報告高度雷同，竹科管理局也已表明，依合約規定，該案智慧財產權歸屬於該局。

因此，就算是掛名的教授，都難以聲稱擁有這份期末報告的智財權，更何況是沒有掛名的林智堅。當然，更非如林智堅所言，在論文中使用該研究資料「合情合理」。

不管是林智堅在台大和中華大學的論文，還是竹科管理局的期末報告，都必須是原創，若有雷同，其中一方必然涉及侵權，沒有任何和稀泥的空間。林智堅親上火線說明，卻沒有釐清真相，只是治絲益棼。