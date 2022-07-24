在裴洛西訪台的日期未確實下，大陸官方已釋出強烈回應。大陸國務委員兼國防部長魏鳳和曾在6月在新加坡香格里拉對話會上警告若有人膽敢把台灣分裂出去，一定不惜一戰、不惜代價。大陸官媒則以「裴洛西若去台灣，將是華盛頓的巨大歷史錯誤」為題發表社評嚴厲批評。

美國政府的三大動作都顯示出可能對是否放任裴洛西訪台未有定案。第一，美總統拜登稱在短期內會與大陸國家主席習近平通話，並指美軍方表示這訪問不是一個好主意，而拜登沒有明言希望裴洛西暫緩訪台。這顯示了美國政府希望將責任推予訪問者裴洛西。一旦出現狀況，拜登可以回應說早在成行前已警告過裴洛西，裴洛西訪台出事與否與其無關。

拜登另一方面稱在短期內會與大陸國家主席習近平通話，而拜登所言的十天內就是7月份結束前。拜登雖沒有說明是次通話的主題，外媒稱是為了關稅問題和台灣問題，但裴洛西訪台這個因素將明顯主導兩國元首的對話風向。

美國消費者價格指數比一年前上漲了 9.1%，預計物價上漲將成為選民關注的主要問題。在共和黨大受抨擊下，民主黨難以駕馭這場選舉，可以預計共和黨人距離贏得眾議院和參議院多數席位不遠。

拜習通話正處於美中期選舉和中共二十大前夕，美國這次選舉將是關於通貨膨脹，其他一切議題如疫情擴散、俄烏戰爭、槍支管制、氣候暖化問題、對華態度等都將只能退居二線。裴洛西訪台就是企圖以訪台姿態引起美國選民注意，對民主黨選情毫無實際作用。反觀拜習通話如能解決部份關稅問題從而令美選民感到這些舉措有助壓低通膨，將對民主黨選情可能有些微提振。

數周前，大陸外長王毅在峇里島與布林肯時指出，中美關係走出困境的根本途徑是認真落實兩國元首達成的共識。中美兩國外長會面長達五小時，而兩國元首視訊通話正鋪路，兩國沒有理由因裴洛西議長訪台而走向嚴重惡化甚至衝突。美國大量投入裝備於俄烏戰爭中對拜登的支持度毫無作用。

面對俄烏戰爭，美國明顯捉襟肘見。美國在現實上不具備開東西兩條戰線的能力，對大陸軍方的警告，美國不能視而不見、更不能用裴洛西這般政客的輕率莽撞態度、嘗試迴旋突破。（作者為深圳大學港澳及國際問題研究中心兼任研究員、大陸全國港澳研究會會員）

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