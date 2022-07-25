傳說故事絕非怪誕之說，而是今人晤見先祖征程的瑰寶。遠古蛟龍落下的鱗片、鳳凰殘斷的犄角，依舊津潤著今人的文藝遐思與民族情感。

十九世紀初期，當天真爛漫的施里曼認真地問著荷馬史詩裡的神話人物，或許迎來長輩的揶揄，孰知數十年後，他掘出數座城址，眾人堅信那是希臘神話裡的特洛伊。當時，施里曼以為的特洛伊為II層，碳14定年為約西元前2600年至約2250年，與《荷馬史詩》推算的約前1200年相去甚遠，特洛伊再次面臨質疑。然隨後見日的VIIa層年代約西元前1300年至約1190年，與記載相符，加上出土邁錫尼式箭簇與燒痕，庶幾可斷為特洛伊。

在中國，也有這麼一群人，在西風東漸的時日裡力排眾議，努力證實三皇、五帝、夏、商的存在，然民初國力凋敝，時局紊亂，喪失了文化自信的國人幾乎認為周代才是信史的開端；而當考古隊進入殷墟、掘出大量甲骨卜辭時，疑古派復對夏朝投以虎視。

被認為是夏都斟尋的二里頭遺址全盛時期為第三期，約前1610至約前1560年，跨度五十餘年，當於晚夏；二里頭遺址出土的中國最早的青銅鼎，標誌青銅文明的盛放；二里頭遺址佔地達3平方公里，是特洛伊的十倍，陶器與青銅器的作坊在塵土中隱現著當年的繁榮；至要者，在二里頭文化範圍內的遺址中發現數十個陶文，些許已脫離象形、指事，而為合體字，事實上，這在約前3800年的大汶口陶文就已出現；黃寨遺址出的卜共有二字，可謂卜辭的濫觴，亦標誌「文字」邁入了「辭句」。若是洋人稱二里頭為「有陶器的村莊」，那麼：特洛伊印章上主人名姓的兩個魯維安象形符號還不如約前6600年裴里崗文化的賈湖契刻，這樣的「特洛伊部落」，又豈能被捧上壯麗的史詩聖殿？

在歐美主導的輿論裡，中國大陸人民似乎飽受「專制洗腦」，諷刺者，當更多「傳說」逐漸在考古當中成為「事實」，我國「嚴謹客觀的專家」卻與洋人裡應外合，說著記載的虛幻不實；當洋人擁抱「特洛伊」的史詩扉頁，心底的炎黃堯舜，卻依舊在餘波裡盪漾──這是「專制中國」的「馭民」有成嗎？或言： 西人寵幸的「疑古派」主導超過百年，使國人本應物阜的精神疆域變得枯木死灰，自此心不馳，神不往，那怕是源遠流長、輝煌璀璨的黃河文明。

我仍崇拜學術家的嚴謹，在夏代文字證據充分前，保有部分質疑是應當的，全世界的遺址皆應以同等標準度之，然倘若這標準是東方一款、西方一套，就不得不懷疑這別有的用心了。誠如我所提及：古希臘傳說是施里曼的探險與世人認可其挖掘結果的基石，如果沒有這些美麗傳說，那麼一座殘垣斷瓦的城址，又何故教人心迷呢？我們不難發現這些古代文化的去留，歸根結柢，還是建立在民族的興衰之上，諸如古希臘傳說仍是不少電影的題材，部份歐洲國家保留王室，就連美國這樣的新興國家裡也隱透著羅馬共和的些許風采；日本對傳統服飾、禮儀的認可，與近代中國對傳統文化視如敝屣，想必也是如此緣由。百年來的文化不自信，不但影響學術界，更使一個國家民族的內裡凋零為雨井煙垣。因此，我們揚棄了古典的雅言，追逐千里外的歐美「潮流」──倘若每株民族幼苗心裡的國王必備西方的冠冕，公主皆著蓬鬆的洋裝，縱使中國的經濟增長、國力復興，又如何能真切地昂首闊步、抬頭挺胸呢？我獨立這根深而參天的古老巨木前，眼望它的組織逐漸衰老、鬆弛，卻不被國人在意，若有所思，不禁歎問：「如今的中華民族，難道仍是當年千瘡百孔的殘破大船嗎？」

我自然不否認西洋的故事也能一睹古代歐洲風彩，然正如《格林童話》是德意志人民追求民族統一的渴望，我們中國人又何妨不能從最溫厚淺顯的故事，尋覓民族振興的答案呢？反之，若炎黃子孫的胸膺裡盡是前殖民國的「民族大義」，可謂爲虎傅翼，終將在民族精神的城池裡「將飛入邑，擇人而食之」！且看今日中華大地，多少人不復咀嚼中文字之美，而以對外國語文的精通為「上流」、「文化」，洽若未辨菽麥者渴望秋收，不識之無者企求詩意，盡然忘卻了沒有根基的高樓，終將傾軋！

民族精神是偉岸的，卻體現於每處不起眼的牆隅，俯拾即是。被捐棄於巷口的一本本民族文化，彷彿昭示著我族復興征程的茫茫荒漠裡，行隊背著綠洲愈走愈遠，愈走愈遠，有時死於虛幻的蜃影；若我於此引出一條不夠煽動、無利可圖的坦途，又有誰會取信呢？也或許，近年大陸的國學振興能為同屬漢魏遺黎的台人帶來些許感想。只願吾人業已麻木而掏空的心靈，還願回顧那些委地的衣冠。（劉律辰/南山高中學生）