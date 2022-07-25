打著五星城市治理光環的林智堅，被總統蔡英文欽點親征桃園市，年輕帥氣的清新形象，在2014年以黑馬之姿，被新竹市民寄予厚望，成功入主新竹市政府，也成為當年全台灣最年輕的縣市首長。

挾著高人氣，2018年無懸念，成功連任，2019年新竹市立動物園重新開園，2020台灣設計展在新竹展出，頗受各界好評，新竹市似乎是脫胎換骨，令人驚豔！

小智市長也成為民進黨內新生代的明日之星，這次被小英欽點挑戰桃園市， 不意外，他先是辭掉新竹市長的職務，當落跑市長，當時振振有詞地認為，他和韓國瑜的「落跑」是不一樣的，或許一般民眾還能勉強接受， 接下來就是7月5日國民黨台北市議員王鴻薇指控，林智堅抄襲碩士論文事件，至今餘波盪漾，任憑林智堅親上火線，指導教授陳明通怎麼解釋，還是無法釋疑，得交由台大組成審議委員會來判定。

其實論文抄襲，不是政壇上的第一次，每到選舉，參選人就會從裡到外被對手用放大鏡檢視，這也算正常，只是林智堅的清新形象，逐漸瓦解崩壞！

矢口否認抄襲，堅持自己是原創，林智堅真的能說服所有選民嗎？至少從目前攤在陽光下的證據，選民心裡有數，北市議員王鴻薇驚爆，有八成以上的雷同度，而且連錯字都一模一樣，根本是複製貼上的鐵證，不用名嘴講評，難道民眾真的看不出來嗎？

對比2020年的高雄市長補選選戰中，當時的國民黨市長候選人李眉蓁同樣被檢視，後來自己坦承錯誤，也被中山大學撤銷學位，當時所有大聲斥責的對手陣營，現在噤聲，也不太有人敢出面掛保證，畢竟心知肚明，何苦自己打臉自己。

論文抄襲，對政治人物來說，其實是不分藍綠，不分黨派，這恐怕是約定俗成的默契，畢竟很多真的都是助理幫忙處理，大家心知肚明，讀研究所只是交朋友，加上讓學經歷比較稱頭，出來選舉，似乎有碩士才敢大聲，讓年輕選民認為你是讀冊人，可以把城市的未來託付給你，但事實證明，所謂的清流，所謂的小智市長，也不過爾爾。

只是抄襲論文風波還沒有停歇，7月22日風光和總統蔡英文一起啟用的的新竹棒球場，竟然出現莫大缺失！花了12億，連球場場地都無法符合基本規定，球員無法安全使用，還得讓中職球團發出聲明，希望保護球員安全，要暫時停止在新竹棒球場的賽事，自己立刻被自己的政績打臉，速度之快，林智堅應該沒想到！

花了人民納稅錢，大手筆花了12億，大肆宣揚，就怕選民不知道，這是林智堅在新竹市的政績，沒想到短短開打兩天，已經造成三名球員受傷，誇張離譜的程度，不要說球迷火了，連民眾都想質疑，12億花到哪裡去？

林智堅看似負責任的開記者會，還在臉書上po文道歉，說要一肩扛起責任，文中解釋新竹棒球場的工程複雜且專業， 真的想問，複雜到連女廁門鎖都能裝反嗎？複雜到球場紅土太過鬆軟，外野草地出現小石頭，難道這些都是複雜且專業的工程嗎？

這些連門外漢都知道是整建球場的基本功，還要推拖到工程複雜，說的很好聽，要一肩扛起責任，本來就是你該負責，只是接下來要怎麼扛，不是要去當桃園市長了嗎？最後恐怕還是得讓繼任市長收爛尾，花的也是大筆納稅人民的錢，那12億整建新竹棒球場的意義在哪？

新竹棒球場的問題，恐怕還只是開端，出了這麼多問題，影響到球賽，也讓球員受傷，所有責任一肩扛，最後還是得由全民付費買單，中央給你12億，連整修個棒球場都做不好了，這樣的新竹市政績，桃園市民，你們真的想要嗎？

（作者為台灣民眾黨組織部專員）

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