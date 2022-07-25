林智堅召開論文抄襲案自清記者會同時，媒體披露，台大社科院院長蘇宏達兼審定會召集人就國發所碩士專班2017年畢業生論文疑涉抄襲的「醜聞」，發函台大社科院博士、碩士、學士和碩士專班全體同學，提醒大家誠實丶紀律和榮譽的重要。

蘇宏達的內部信函只提醜聞，未指名道姓，林智堅委任律師黃帝潁對號入座，質疑「未審先判」，要求蘇宏達迴避審定會。

林智堅召開記者會之前，林的指導教授、也是現任國安局長陳明通發出4000字的聲明，請出已逝的恩師中央研究院院士胡佛教授「掠陣」，為自己開脫，極力護航愛徒抄襲論文的無恥行徑。照理，陳明通是林智堅的指導教授，也是本案中的當事人之一，不是應該靜候審定會「傳訊」，出席審查會嗎？為何急著在記者會前發出聲明稿，強辯林智堅論文大面積重疊部分並非抄襲？試問，陳明通此舉可不可以「被合理解釋」作試圖藉國安局長之威，影響台大審定會後續行動？

目前，抄襲醜聞僅止於國發所在職碩士專班，蘇宏達致函對象，刻意帶上正科班博碩士生與學士，實屬用心良苦。一則希望正期學生重視誠實與榮譽，嚴守學術紀律。二則期盼在校碩專班學生勿蹈論文抄襲覆轍，已在寫論文者也能懸崖勒馬。三則微言婉諫那些好為人師、廣收指導學生、濫用學術公器換取政治徒眾的教授們，知所進退！

林智堅論文涉抄襲案，已被網民譏為「通堅門」，林智堅學術不倫的行徑，不僅壞了台大的校譽，還毀了指導教授和口試委員的名節，該迴避的，哪裡是蘇宏達呢？

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